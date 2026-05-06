Trước đó, ngày 21/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai lực lượng đồng loạt kiểm tra khách sạn Thái Dương và Khu vui chơi giải trí của Công ty TNHH Thái Dương (xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang khoảng 80 người (gồm người nước ngoài và người Việt Nam) đang tổ chức đánh bạc tại khu vực các bàn chơi với các hình thức như Long Hổ, NiuNiu, Baccarat, Fan-Tan.

Khách chơi thắng, thua được quy đổi chip (phỉnh) sang tiền mặt nhân dân tệ (NDT) và ngược lại, với quy ước 1 phỉnh = 1 NDT = 3.681 VND.

Lực lượng chức năng đấu tranh triệt phá vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Tang vật thu giữ gồm số chip (phỉnh) dùng để đánh bạc trị giá hơn 2,1 triệu NDT (tương đương gần 8 tỷ đồng); thu trên người các đối tượng gần 24.000 chip, tương ứng gần 24.000 NDT (hơn 88 triệu đồng).

Tại quầy thu ngân khu vui chơi, lực lượng chức năng thu giữ gần 780.000 NDT tiền mặt (khoảng 3 tỷ đồng). Ngoài ra, trong các két sắt còn có gần 82 triệu chip phục vụ đánh bạc, tương đương khoảng 82 triệu NDT (hơn 301 tỷ đồng)...

Toàn cảnh tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Khởi tố bị can đối với 66 đối tượng

Quá trình đấu tranh cho thấy Công ty TNHH Vui chơi giải trí và Du lịch Thái Dương do Zeng Hua (SN 1970, trú Ma Cao, Trung Quốc; hiện ở Lạng Sơn) làm Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như lưu trú, karaoke, xoa bóp và trung tâm thương mại.

Công ty được phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài với tên gọi là Câu lạc bộ Vui chơi giải trí quốc tế.

Trong đó, công ty được kinh doanh loại hình trò chơi và máy trò chơi điện tử có thưởng nhưng tất cả các loại máy đều phải tự động hoàn toàn và không có sự tham gia của nhân viên doanh nghiệp.

Các đối tượng tham gia đánh bạc. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Dưới danh nghĩa CLB, Zeng Hua đã cho lắp đặt, bố trí các thiết bị, vật dụng và thuê, điều hành nhóm đối tượng gồm người nước ngoài và người Việt Nam thực hiện các hoạt động tổ chức đánh bạc.

Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 66 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc (trong đó có 48 người nước ngoài và 18 người Việt Nam).

Vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.

