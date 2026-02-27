VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Ngô Trọng Đức (SN 1998, ở Hưng Yên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ tháng 5/2021, Ngô Trọng Đức được tuyển dụng làm nhân viên sửa chữa máy VTM (Video Teller Machine) của Công ty cổ phần FPT IS và được giao bảo trì 2 máy VTM của TPBank tại khu vực Đội Cấn, Hà Nội.

Quá trình thực hiện việc bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ máy VTM, Đức phát hiện máy bị lỗi thiết bị NF (thiết bị dùng để nhận diện, đếm và xác minh tiền thật, tiền giả) nên đã báo với nhân viên ngân hàng rồi hẹn sẽ quay lại thay thế, sửa chữa thiết bị.

Theo lịch hẹn, ngày 2/12/2024, bị can quay lại chi nhánh TPBank Đội Cấn để sửa chữa. Sau khi sửa xong, máy hoạt động bình thường.

Quá trình làm việc, Đức quen với chị Đ.T.H. (SN 1983, ở Hà Nội) là kiểm soát viên giao dịch của chi nhánh. Do đang cần tiền để đánh bạc qua mạng, Đức nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Đức đưa ra lý do với chị H. là cần tiền mặt để thử và kiểm tra đầu đọc mệnh giá của máy VTM để chị H. chuyển tiền cho Đức mượn, sau đó Đức nạp tiền vào tài khoản của mình rồi sử dụng để đánh bạc trực tuyến.

Để thực hiện ý định trên, dù máy VTM đã sửa chữa xong nhưng Đức vẫn báo cáo trên hệ thống của Công ty FPT IS là máy VTM cần thay thiết bị.

Ngày 3/12/2024, Đức mang thiết bị NF đến chi nhánh TPBank Đội Cấn giả vờ thay thế thiết bị rồi đề nghị chị H. cho mượn tiền để thử máy. Tin tưởng Đức, chị H. hướng dẫn bị can sang gặp thủ quỹ để lấy tiền.

Cáo trạng xác định, từ 10h-16h ngày 3/12/2024, hai nhân viên ngân hàng đã chuyển cho Đức 8 lần với tổng số tiền 600 triệu đồng từ quỹ tiền mặt của ngân hàng. Sau mỗi lần nhận, Đức nộp tiền vào tài khoản cá nhân rồi chuyển đến 12 tài khoản ngân hàng Vietcombank để tham gia đánh bạc qua ứng dụng Sun Win và thua hết 559 triệu đồng.

Từ 16h-16h30 ngày hôm đó, nhân viên ngân hàng liên tục yêu cầu Đức hoàn trả số tiền đã mượn. Tuy nhiên, Đức lấy lý do chưa xong việc để khất lần rồi thừa nhận đã chiếm đoạt số tiền đó và đánh bạc thua hết. Bị can chỉ trả lại được hơn 41 triệu đồng.

Ngay khi đó, Đức bị nhân viên ngân hàng giữ lại và báo công an đến làm việc.

Đối với 2 nhân viên ngân hàng, cơ quan điều tra xác định họ có vi phạm quy trình quản lý kho quỹ nội bộ của TPBank. Nhưng sau khi vụ việc xảy ra, cả hai đã chủ động báo cáo lãnh đạo TPBank phối hợp với Vietcombank thu hồi được số tiền Đức dùng để đánh bạc.

Ngoài ra, ngay tại thời điểm xảy ra vụ việc, chị H. đã tự nguyện nộp khắc phục số tiền hơn 500 triệu đồng bù vào quỹ ngân hàng. Phía TPBank không thiệt hại về tài sản và không yêu cầu xử lý đối với 2 nữ nhân viên. Do vậy, CQĐT không đề cập xử lý đối với họ.