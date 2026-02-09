Ngày 9/2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá thành công 2 điểm mua bán thiết bị, phương tiện phục vụ hành vi gian lận trong hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Trước đó, cảnh sát phát hiện hai điểm kinh doanh trên đường Nguyễn Quyền (phường An Khê) và đường Hoàng Văn Thái (phường Hòa Khánh) có dấu hiệu mua bán các thiết bị phục vụ hoạt động gian lận trong đánh bạc, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hai cơ sở trên do Đ.T.H (SN 1964, trú phường An Khê) và N.M.A (SN 1994, trú phường Hòa Khánh) đứng ra tổ chức, điều hành.

Các thiết bị phục vụ cho việc gian lận trong đánh bạc. Ảnh: Lâm Anh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ số lượng lớn thiết bị phục vụ cho việc gian lận trong đánh bạc, gồm: hàng nghìn bộ bài tây có gắn mã vạch, bài đã được làm dấu; kính áp tròng chuyên dụng để nhìn bài; mũ, áo, vòng tay, đồng hồ, thanh rung gắn thiết bị điện tử báo tín hiệu; chén, bát gắn camera; cùng nhiều dụng cụ phục vụ các hình thức đánh bạc như bầu cua, xóc đĩa… Tổng giá trị lô hàng ước tính lên tới hàng trăm triệu đồng.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã đặt mua số thiết bị trên thông qua mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử, sau đó phân phối lại cho người tham gia đánh bạc trên địa bàn TP Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành khác để thu lợi bất chính.

Các thiết bị này được sử dụng nhằm gian lận trong các hình thức đánh bạc truyền thống như bài tây 52 lá, bầu cua, xóc đĩa.