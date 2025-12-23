Đại diện lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cùng lãnh đạo VIDEC và đối tác thực hiện nghi thức động thổ

Dự án An Tường Riverside có tên thương mại là Khu đô thị Thời đại ven sông (Times Riverside) do Công ty cổ phần Tập đoàn VIDEC đầu tư, có tổng diện tích 21,5 ha; quy hoạch xây dựng gồm: nhà phố, biệt thự liền kề, nhà ở xã hội, trung tâm thương mại, trường học và các tiện ích, dịch vụ xã hội đi kèm như: quảng trường, công viên ven sông, khu phố thương mại, dịch vụ, trường học, vườn thiền, khu vui chơi trẻ em, thể thao ngoài trời… Đây là một trong những dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, góp phần đẩy mạnh phát triển hạ tầng, đô thị giai đoạn 2025-2030.

Đại diện Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng Công ty Cổ phần Tập đoàn VIDEC

Trong bức tranh phát triển năng động của Tuyên Quang, nơi hàng loạt dự án hạ tầng và đô thị trọng điểm đang được triển khai và định hướng đẩy mạnh quy hoạch về phía không gian mặt nước của tỉnh, An Tường Riverside được coi là như một “hạt nhân” của trục đô thị ven sông mới; vừa thừa hưởng lợi thế tự nhiên, vừa nằm trong dòng chảy phát triển chiến lược của Tuyên Quang.

Sở hữu vị trí ven sông Lô - dòng nước được coi là mạch sống của đất Tuyên, dự án hưởng lợi thế phong thủy quý giá khi tọa lạc trên vùng đất “thủy tụ - khí sinh” hội tụ sinh khí và vận khí thịnh vượng, nuôi dưỡng sự sống và không những mang lại sự hanh thông, thịnh vượng cho cộng đồng cư dân mà còn là yếu tố nâng tầm giá trị cho toàn khu vực ven sông.

Phối cảnh dự án An Tường Riverside

Thực tế cho thấy bất động sản ven sông thường là phân khúc cao cấp đang trở thành xu hướng sống dài hạn của cộng đồng hiện đại - nơi con người tìm về với thiên nhiên, tái tạo năng lượng và nâng cao sức khỏe tinh thần. Các chuyên gia cho rằng không gian ven nước, với không khí trong lành và cảnh quan rộng mở, mang lại nguồn năng lượng tích cực, giúp cải thiện chất lượng sống toàn diện.

Bên cạnh đó, nguồn cung ven sông luôn khan hiếm, khiến An tường Riverside không chỉ có giá trị sử dụng vượt trội mà còn sở hữu tiềm năng tăng giá mạnh theo thời gian - trở thành lựa chọn đầu tư thông minh và bền vững.

An Tường Riverside mang theo tầm nhìn tiên phong kiến tạo phong cách sống Riverside đầu tiên tại trung tâm Tuyên Quang, nơi dòng chảy thiên nhiên gặp gỡ dòng chảy phồn vinh của đô thị hiện đại, của văn hóa, ngôn ngữ kiến trúc và nhịp sống đô thị được VIDEC tiên phong ứng dụng một cách bài bản, hiện đại và bền vững, mở ra một tiêu chuẩn sống mới cho tương lai đô thị tỉnh với hệ tiện ích “All in One”.

Dự án An Tường Riverside được kỳ vọng trở thành khu đô thị kiểu mẫu, biểu tượng mới của phong cách sống ven sông, kiến tạo một cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại và giàu bản sắc. Đây cũng là bước đi thể hiện rõ quyết tâm của VIDEC trong hành trình kiến tạo những khu đô thị xanh - nhân văn - thịnh vượng tại Tuyên Quang cũng như trên cả nước.

Dự án Times Riverside Hotline: 024 3577 4666

Website: https://www.facebook.com/timesriverside

(Nguồn: VIDEC)