Ám ảnh ùn tắc

Cửa ngõ phía Nam Hà Nội, đặc biệt là nút giao Pháp Vân, từ lâu được xem là một trong những điểm nóng giao thông của Thủ đô. Đây là đầu mối kết nối các tuyến huyết mạch như cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, Quốc lộ 1A, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và đường Vành đai 3. Mỗi ngày, khu vực này tiếp nhận hàng trăm nghìn lượt phương tiện, chủ yếu là xe tải nặng, container và xe khách liên tỉnh.

Áp lực giao thông luôn ở mức cao, đặc biệt vào dịp lễ, Tết khi nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa tăng mạnh, khiến ùn tắc kéo dài thường xuyên tái diễn.

Áp lực ùn tắc giao thông cao điểm Tết trên tuyến Vành đai 3 – Pháp Vân. Ảnh: Đình Hiếu.

Anh Đỗ Ngọc Quang (trú tại Mỹ Đình, Hà Nội) cho biết, mỗi dịp lễ, Tết, tuyến Vành đai 3 – cả đường trên cao lẫn dưới thấp – đoạn dẫn ra cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ thường xuyên ùn tắc kéo dài. Có thời điểm, anh mất tới 2 tiếng mới thoát khỏi khu vực cửa ngõ để lên cao tốc.

Theo anh Quang, nguyên nhân chủ yếu là lưu lượng phương tiện tăng đột biến, dồn về nút giao Pháp Vân vốn đã quá tải; chỉ cần một va chạm nhỏ cũng khiến giao thông ùn ứ, phương tiện gần như “chôn chân” hàng giờ.

Xén dải phân cách Vành đai 3, mở thêm nhánh ra cao tốc

Để giảm áp lực cho cửa ngõ phía Nam, TP Hà Nội đã tổ chức lại giao thông toàn khu vực theo hướng đồng bộ, thay vì xử lý riêng lẻ từng nút giao. Trọng tâm là mở thêm nhánh kết nối trực tiếp lên cao tốc, điều chỉnh luồng tuyến và tối ưu hệ thống đèn tín hiệu nhằm phân tán lưu lượng phương tiện.

Nhánh đường từ ngõ 15 Ngọc Hồi (trên trục Quốc lộ 1A) được mở thông, kết nối trực tiếp lên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, giúp phương tiện thoát nhanh ra cao tốc. Ảnh: ĐH

Giải pháp nổi bật là mở thông nhánh đường từ ngõ 15 Ngọc Hồi (trên trục Quốc lộ 1A) kết nối trực tiếp lên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Trước đây, phương tiện từ nội đô chủ yếu đi qua Vành đai 3 rồi nhập vào nút Pháp Vân, khiến lưu lượng dồn về một hướng.

Với phương án mới, xe có thể rẽ phải ra đường Giải Phóng, vào ngõ 15 Ngọc Hồi và đi thẳng lên cao tốc, qua đó chia sẻ áp lực cho nút giao chính vốn thường xuyên quá tải.

Mở thêm đường gầm cầu giúp tăng khả năng chứa phương tiện trong thời gian chờ đèn tín hiệu, giảm xung đột giao thông. Ảnh: VĐ

Một nội dung khác là tổ chức lại giao thông dưới gầm cầu khu vực gần bến xe Nước Ngầm. Trước đây, phương tiện rẽ trái từ đường Đỗ Mười về hướng Ngọc Hồi thường xếp hàng dài chờ đèn đỏ. Việc mở thêm nhánh trong gầm cầu Vành đai 3 và bố trí làn rẽ trái riêng giúp tăng khả năng chứa xe khi chờ tín hiệu, hạn chế tình trạng ùn ứ kéo dài và xung đột giao thông.

Ngoài ra, phương tiện vào bến xe Nước Ngầm hiện có thể tiếp cận trực tiếp thay vì phải quay đầu tại nút như trước, qua đó giảm xung đột và tăng tính linh hoạt cho dòng xe.

Đại diện Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết các điều chỉnh được tính toán kỹ trên cơ sở cân nhắc điều kiện hạ tầng hiện hữu. Trong bối cảnh lưu lượng phương tiện tại cửa ngõ phía Nam ngày càng tăng, đây được xem là giải pháp khả thi trước mắt nhằm giảm ùn tắc, nâng cao hiệu quả khai thác nút giao.

Theo đánh giá ban đầu, phương án tổ chức giao thông mới đã phát huy hiệu quả, giúp hướng di chuyển từ trung tâm ra cao tốc thuận lợi hơn, thời gian chờ đèn và ùn ứ giờ cao điểm được cải thiện.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, sau khi Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông và mở nhánh kết nối từ ngõ 15 Ngọc Hồi lên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, tình trạng ùn tắc tại khu vực đã giảm rõ rệt.

Tuyến kết nối mới giúp giảm áp lực cho hai nút giao trọng điểm Hoàng Liệt – Giải Phóng và Đỗ Mười – Quốc lộ 1B. Phương tiện từ khu vực Văn Điển, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Trần Thủ Độ đi Quốc lộ 1B có thể rẽ qua ngõ 15 Ngọc Hồi, không phải đi qua các nút giao đông đúc.

Đồng thời, ô tô từ Linh Đàm, Hoàng Liệt, Thanh Liệt có thêm hướng lưu thông ra Ngọc Hồi và Quốc lộ 1B, góp phần hạn chế tình trạng dồn xe tại các điểm giao cắt lớn.