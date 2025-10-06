Dự báo là khuyến cáo, không thể chi tiết đến từng ngành

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng 6/10, nhiều câu hỏi được đặt ra về độ chính xác của dự báo, khả năng phối hợp giữa các cơ quan, và bài học từ đợt mưa ngập kỷ lục cuối tháng 9 vừa qua khiến giao thông Hà Nội tê liệt, người dân phải vật lộn để di chuyển trong biển nước.

Đợt mưa ngập kỷ lục khiến Hà Nội chìm trong biển nước, giao thông tê liệt.

Trả lời báo chí về việc dự báo thời tiết mưa bão và phối hợp giữa các cơ quan, nhằm đưa ra các quyết định như cho học sinh nghỉ học ở Hà Nội, ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn (Bộ NN&MT), cho biết các bản tin dự báo hiện nay đều có nội dung cảnh báo, khuyến cáo kèm theo.

Ông Cường nói rõ, đây là khuyến cáo, không thể yêu cầu được. Bởi, dự báo khí tượng thủy văn có tính chất cảnh báo sớm, không thể chi tiết đến từng bộ, ngành hay từng quận, huyện. Các cơ quan phải căn cứ trên bản tin để ra quyết định trong phạm vi quản lý của mình.

“Trước khi mưa bão đổ bộ, Trung ương, các bộ, ngành và địa phương đều họp bàn, đưa ra chỉ đạo cụ thể. Thành viên của ngành khí tượng luôn có mặt để cung cấp thông tin diễn biến mưa bão, ngập lụt, từ đó Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố sẽ quyết định các biện pháp ứng phó, trong đó có việc cho học sinh nghỉ học hay không”, ông Cường nói.

Ông Cường cũng thông tin, ngày 30/9 vừa qua, khu vực Hà Nội ghi nhận lượng mưa rất lớn: trạm Láng 296mm, Hà Đông 261mm, thủy văn Hà Nội 202mm, Thượng Cát 155mm.

Chỉ trong một tháng, hai cơn bão số 5 Kajiki và số 10 Bualoi đã gây ra hai đợt tổ hợp thiên tai nghiêm trọng, tác động nặng nề đến hầu hết hoạt động kinh tế – xã hội từ vùng biển đến đồng bằng, trung du và miền núi, trong đó có Hà Nội.

Cũng theo ông Cường, lượng mưa và thời gian mưa vừa qua chưa bằng một nửa đợt ngập lịch sử năm 2008. Khi đó, lượng mưa ở Hà Đông gần 800mm, tại trạm Láng 500mm, mưa kéo dài suốt 5 ngày.

Năm 2025 là một trong những năm có thời tiết dị thường, cực đoan và khó dự báo nhất trong nhiều năm gần đây. Các hiện tượng tổ hợp như bão – mưa lớn – lũ quét – ngập úng xuất hiện dồn dập, với phạm vi và cường độ ngày càng khó lường.

Ông Cường nhấn mạnh, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, việc dự báo tác động thay vì chỉ dự báo lượng mưa là xu hướng cần thiết. Các cơ quan, địa phương phải chủ động sử dụng thông tin dự báo như một công cụ hỗ trợ ra quyết định, không thể kỳ vọng dự báo tuyệt đối chính xác.

Chia sẻ tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ NN&MT Phùng Đức Tiến kể lại trải nghiệm cá nhân trong trận mưa ngập lịch sử cuối tháng 9. “Hôm đó tôi đi công tác về, từ sân bay Nội Bài về Hà Nội phải mất 9 tiếng. Nhiều người còn phải đi mười mấy tiếng mới tới được nhà,” ông nói. Thứ trưởng Tiến cho biết, ông đã lắng nghe các chuyên gia hạ tầng, trong đó có chung nhận định rằng hệ thống tiêu thoát nước của Hà Nội yếu kém, nhiều dự án đầu tư chưa phát huy hiệu quả, khiến việc ứng phó với mưa cực đoan còn rất bị động.



