Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (6/10), bão số 11 Matmo đã đi vào đất liền khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Các khu vực đất liền của Việt Nam không còn nguy cơ ảnh hưởng của gió cấp 8, mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ tập trung vào chiều tối và đêm nay. Riêng thủ đô Hà Nội sáng mưa nhỏ, trưa và chiều mưa tăng dần, tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm.

Trên đất liền Quảng Ninh và Lạng Sơn chỉ còn gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 9.

Cụ thể, do ảnh hưởng hoàn lưu bão Matmo, đêm qua và sáng sớm nay, ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa giông cục bộ.

Dự báo, từ sáng sớm nay đến hết đêm mai (7/10), khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Nhiều nơi ở miền Bắc mưa lớn do ảnh hưởng bão số 11, nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp. Ảnh: Đình Hiếu

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 50-150mm, có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h).

Từ ngày 8/10, mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa giảm nhanh.

Cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 6/10/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây bắc đến bắc cấp 3-4; sau chuyển gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông; riêng vùng đồng bằng và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây bắc đến bắc; sau chuyển gió đông nam cấp 3-4; riêng Quảng Ninh và Lạng Sơn sáng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thanh Hóa - Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.