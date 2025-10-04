Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 5/10, bão Matmo sẽ di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ; sau đó khoảng sáng 6/10, bão đi vào khu vực đất liền giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với cường độ 8-9, giật cấp 12.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão, từ đêm 5 đến ngày 6/10, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Bão số 11 gây mưa cho Hà Nội. Ảnh ngày mưa 30/9 do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi. Ảnh: VietNamNet

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn >100mm/3h

Chiều và tối 5/10, ở khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Cảnh báo mở rộng, từ đêm 6/10 đến hết đêm 7/10, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 80-130mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 40-90mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Tổng lượng mưa cả đợt (5-7/10), vùng núi và trung du Bắc Bộ 150-250mm, cục bộ >400mm; đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 70-150mm, cục bộ >200mm.

Tuy nhiên, trước khi xảy ra mưa lớn do bão Matmo, ngày 5/10, miền Bắc và Trung Bộ vẫn có nắng đến 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa to cục bộ vào chiều tối.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 5/10, có nắng đến 34 độ, từ chiều tối có lúc có mưa rào và giông; từ gần sáng 6/10 đến hết 7/10 có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 150mm.

Cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 5/10/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, từ chiều tối có lúc có mưa rào và giông. Gió tây bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, từ chiều có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thanh Hóa - Huế

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.