Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, chiều tối 3/10, bão Matmo đã vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 11 trong năm 2025.

Dự báo, chiều tối 4/10, bão sẽ đạt cường độ cực đại cấp 12-13, giật cấp 14-15 khi ở phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sau đó, khoảng đêm 5-6/10, bão số 11 khả năng di chuyển vào đất liền khu vực Đông Bắc Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của bão số 11, từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Đặc biệt, vùng núi, trung du Bắc Bộ mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ trên 400mm.

Thời tiết Hà Nội lại sắp mưa lớn. Trong ảnh là cơn mưa ngày 30/9 vừa qua. Ảnh: VietNamNet

Trước mắt, thời tiết miền Bắc còn nắng mạnh đến chiều tối 5/10, trước khi hứng đợt mưa lớn dữ dội trên.

Cụ thể, miền Bắc và Trung Bộ ngày 4/10 có nắng, mức nhiệt cao nhất 33-34 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Thời tiết Hà Nội ngày 4/10 vẫn duy trì có nắng, oi nóng vào trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất 34 độ. Trạng thái thời tiết này tại Hà Nội có thể duy trì đến hết ngày 5/10, trước khi bước vào đợt mưa giông diện rộng kéo dài từ 6-8/10 do ảnh hưởng của bão Matmo.

Dự báo thời tiết ngày 4/10/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thanh Hóa - Huế

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, từ chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.