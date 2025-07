Chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa có nhận định diễn biến thời tiết trong 10 ngày tới (20/7-29/7/2025).

Theo đó, hình thế thời tiết chính thời kỳ này là, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 23-26 độ vĩ Bắc nối với bão số 3 Wipha duy trì ổn định trong 4-5 ngày tới, sau đó suy yếu.

Bão số 3 tiếp tục mạnh thêm và đạt cường độ cực đại khoảng cấp 12, giật cấp 15 khi gần bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Bão số 3 sẽ gây một đợt mưa to đến rất to cho khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, Hà Tĩnh; trong đó trọng tâm là khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An.

Miền Bắc hứng đợt mưa to đến rất to trong 3 ngày. Ảnh: Hoàng Minh

Do ảnh hưởng của những hình thái trên, thời tiết các vùng trên cả nước trong 10 ngày tới (20/7-29/7) có nhiều biến động mạnh. Cụ thể:

Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: từ 20-24/7 có mưa to đến rất to và giông. Từ 25/7, mưa giảm dần nhưng vẫn còn duy trì mưa vừa, có nơi mưa to ở khu vực vùng núi Bắc Bộ. Do mưa cường độ lớn nên vùng núi các khu vực nói trên cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt trong các ngày 21-22/7.

Khu vực Hà Tĩnh đến Lâm Đồng: Hai ngày đầu nắng nóng, chiều tối có mưa rào vài nơi. Từ khoảng 22/7 sẽ chấm dứt nắng nóng trên diện rộng, có mưa rào và giông vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Hai ngày đầu có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to, từ ngày 22/7 có mưa rào và giông rải rác.

Thời tiết Hà Nội: Từ 20-24/7, có mưa to và giông; từ 25/7 mưa giảm, nhiệt độ tăng dần. Nhiệt độ cao nhất 5 ngày đầu phổ biến trong khoảng 29-31 độ; ban đêm dao động quanh mức 26-28 độ. Từ 25-29/7, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo các khu vực, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Người dân và chính quyền địa phương cần chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Cụ thể về thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong 3 ngày đầu (20-22/7/2025):