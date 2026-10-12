Dự báo thời tiết ngày 12/10/2026, không khí lạnh suy yếu, miền Bắc trời nắng tăng nhiệt. Trung Bộ chấm dứt mưa lớn diện rộng, chỉ còn mưa to cục bộ. Nam Bộ mưa rào và giông rải rác vào chiều và tối.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 12/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ tiếp tục tăng, có nơi trên 33 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 12/10, duy trì trời nắng với nhiệt độ tăng 1 độ so với hôm qua, cao nhất 31-33 độ; gió đông bắc cấp 2-3.

Thời tiết miền Bắc nắng hanh. Ảnh: Hoàng Minh

Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vài nơi; riêng khu vực Quảng Trị từ đêm 12/10 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông.

Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; cao nguyên Trung Bộ chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 12/10/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa vài nơi; riêng TP Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc (TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk) có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông. Phía Nam có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.