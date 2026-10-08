Vùng mưa lớn tiếp tục dịch chuyển dần lên phía Bắc, từ đêm 8/10 nhiều nơi ở Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ mưa to đến rất to; Bắc Bộ, Hà Nội cũng sắp xuất hiện mưa rào và giông, cục bộ mưa to.

Trung Bộ tiếp tục mưa lớn, có nơi trên 300mm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 8/10, khu vực từ phía Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và giông. Lượng mưa tính từ 7-15h có nơi trên 90mm, trong đó Hồ Thái Xuân (TP Đà Nẵng) 256,2mm, Bình Trị (Quảng Ngãi) 136,6mm, Bạch Mã (TP Huế) 98,2mm.

Dự báo đêm 8/10, khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông, lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 120mm. Từ ngày 9/10, mưa lớn tại khu vực này có xu hướng giảm dần.

Vùng mưa lớn có xu hướng dịch chuyển dần ra phía Bắc. Ảnh: Hoàng Minh

Trong đêm 8/10 và ngày 9/10, từ Hà Tĩnh đến phía Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to và giông, lượng mưa 50-100mm, cục bộ trên 150mm. Từ phía Nam Quảng Trị đến TP Huế mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Đêm 9/10 và ngày 10/10, mưa lớn tiếp tục mở rộng từ Thanh Hóa đến Nghệ An với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ trên 150mm. Từ Hà Tĩnh đến TP Huế có mưa to và giông, lượng mưa 50-100mm, cục bộ trên 200mm.

Đêm 10/10 và ngày 11/10, khu vực từ phía Nam Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi vẫn có mưa vừa và giông, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-50mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Từ ngày 12/10, mưa lớn có xu hướng giảm.

Hà Nội sắp có mưa rào, trời tiếp tục se lạnh

Sau nhiều ngày chịu ảnh hưởng của không khí lạnh với thời tiết tạnh ráo, se lạnh và nắng hanh, một số nơi ở miền Bắc trong đó có Hà Nội, sắp xuất hiện mưa giông, nhiệt độ giảm nhẹ.

Cụ thể, từ ngày 9-10/10, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đồng thời, toàn vùng vẫn duy trì trạng thái đêm và sáng trời lạnh; vùng núi có nơi trời rét.

Diễn biến này đánh dấu sự thay đổi thời tiết tại Bắc Bộ khi vùng mưa lớn từ Trung Bộ có xu hướng dịch chuyển dần lên phía Bắc.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF

Nam Bộ mưa lớn trùng triều cường, nguy cơ ngập tăng cao

Tại Nam Bộ, chiều tối và đêm nay 8/10, khu vực từ Đắk Lắk đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác giông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cảnh báo Nam Bộ và TPHCM tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng đến ngày 10/10. Nguyên nhân là dải hội tụ nhiệt đới hoạt động qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Ngày 8/10 được dự báo là thời điểm mưa nhiều nhất. Từ chiều đến tối, khu vực có mưa vừa, mưa to đến rất to, kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Ban đêm, mưa rào rải rác tiếp tục xuất hiện.

Trong khi đó, mực nước trên các sông, kênh rạch tại TPHCM và Nam Bộ đang dâng cao do kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch.

Đỉnh triều xuất hiện 2 lần mỗi ngày, vào khoảng sáng sớm và chiều tối. Thời điểm đỉnh triều chiều tối có khả năng trùng với mưa lớn, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các khu vực ven sông, kênh rạch và vùng trũng thấp.

Đợt triều cường được dự báo đạt đỉnh trong khoảng 10-12/10. Riêng tại TPHCM, mực nước đỉnh triều có khả năng vượt báo động 3 từ 0,1-0,17m.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập cần chủ động theo dõi diễn biến mưa, triều cường và có phương án ứng phó, đặc biệt trong thời điểm mưa lớn trùng với đỉnh triều.