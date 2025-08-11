Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 12-13/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ vẫn có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Cùng ngày, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Miền Bắc và Trung Bộ nhiều nơi còn nắng nóng đến gay gắt. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Từ ngày 14/8, nắng nóng ở các khu vực trên giảm dần.

Tuy các khu vực trên ngày có nắng nóng đến gay gắt, trời oi bức, nhưng chiều tối và đêm khả năng xuất hiện mưa giông. Trong đó, Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Riêng thời tiết Hà Nội 12/8, ngày có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất 36 độ, chiều tối có lúc có mưa rào và giông.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ đang trong thời kỳ mưa nhiều, nên ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (10–30mm, cục bộ có nơi 80mm).

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết ngày 12/8/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng khu vực đồng bằng 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thanh Hóa - Huế

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-37 độ, phía Nam 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.