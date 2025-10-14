Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (14/10), ở khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực ven biển Bắc Bộ có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 7h đến 19h ngày 14/10 cục bộ có nơi trên 90mm như: trạm Tiên Yên (Quảng Ninh) 267,1mm, trạm Thủy Nguyên (Hải Phòng) 116,0mm, trạm Vĩnh Ô (Quảng Trị) 90,8mm, Trạm Hương Nguyên (TP Huế) 245,0mm…

Dự báo, từ tối 14/10 đến hết ngày 15/10, khu vực Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến 15-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm.

TP Hà Nội từ tối 14/10 đến hết ngày 15/10 có mưa rào và giông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Đêm 14/10, khu vực Quảng Trị và TP Huế có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Nhiều nơi trên cả nước vẫn có mưa to. Ảnh: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 15/10, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết đêm 14 – ngày 15/10/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.