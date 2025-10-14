Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với gió đông từ hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới lấn Tây, khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là Đông Bắc Bộ xuất hiện đợt mưa diện rộng, có nơi mưa rất to.

Trong đó, đêm qua và sáng nay (14/10), ở khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Hà Nội mưa diện rộng trong 2 ngày tới. Ảnh: Hoàng Minh

Lượng mưa tính từ 19h ngày 13/10 đến 8h sáng nay cục bộ có nơi trên 100mm như: trạm Văn Lý (Ninh Bình) 114mm, Mỹ Lộc (Hưng Yên) 191.2mm, trạm Vĩnh Bảo (Hải Phòng) 138.6mm, trạm Phình Hồ (Quảng Ninh) 128.4mm,…

“Dự báo mưa tiếp tục xảy ra trên diện rộng trong hôm nay và ngày mai (15/10), buổi đêm và sáng mưa nặng hạt hơn so với buổi chiều và tối”, cơ quan khí tượng cảnh báo.

Đa số các tỉnh khu vực phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa và mưa nhỏ (màu xanh nhạt); riêng vùng ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa vừa (màu xanh lá cây), có nơi mưa to (màu vàng - đỏ). Nguồn: NCHMF

Cụ thể, từ sáng nay đến hết ngày mai, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa và giông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa to trên 120mm; khu vực trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và giông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Hà Nội mưa dai dẳng, đề phòng ngập úng

Cũng trong sáng nay, cơ quan khí tượng cho biết qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị giông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển và đang gây mưa cho hầu khắp khu vực Hà Nội.

Một số điểm có độ phản hồi cao 35-50dBz (có mưa lớn đến rất lớn, thường kèm giông, sét) như các xã: Đoài Phương, Phúc Thọ, Ô Diên, Mê Linh, Thiên Lộc, Hòa Lạc, phường Sơn Tây,...

Trong khoảng từ 30 phút đến 3 giờ tới (tính từ 8h sáng 14/10), vùng mây này tiếp tục gây mưa cho các khu vực trên, sau đó sẽ lan sang các phường, xã khác của thành phố Hà Nội.

Từ 3-6 giờ tới, khu vực Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến trong khoảng từ 20-40mm, có nơi cao hơn.

Cơ quan khí tượng nhận định, đợt mưa này sẽ gây ngập úng cục bộ cho nhiều tuyến phố với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến từ 0,1-0,3m; thời gian ngập khoảng 20-30 phút, có nơi ngập lâu hơn. Đáng chú ý một số tuyến phố có khả năng ngập sâu với độ sâu lớn nhất từ 0,2-0,4m.

Lượng mưa ở thủ đô từ sáng nay đến hết ngày mai là từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm.

Dự báo xa hơn, ngày 16/10 và khoảng 19-20/10, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Đông Bắc Bộ ngày 16/10, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; khoảng 19-20/10, có khả năng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ đêm 15-23/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; từ khoảng 18-21/10 có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.