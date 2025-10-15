Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (15/10), ở khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 14/10 đến 03h ngày 15/10 cục bộ có nơi trên 70mm như: trạm Bình Liêu (Quảng Ninh) 123,2mm, trạm Đồng Tâm (Quảng Ninh) 71,6mm, trạm Thống Nhất (Thanh Hóa) 92,8mm, trạm Xuân Minh (Thanh Hóa) 79,0mm…

Dự báo, ngày 15/10, khu vực Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Khu vực Hà Nội ngày 15/10 có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Từ đêm 15/10, mưa giảm dần.

Nhiều nơi trên cả nước vẫn có mưa to. Ảnh: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 15/10, ngày có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và giông rải rác. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết ngày 15/10/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và giông rải rác; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-30 độ; phía Nam 30-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, phía Bắc ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.