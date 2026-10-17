Dự báo thời tiết ngày 17/10/2026, miền Bắc duy trì hình thái sáng sớm có sương mù, trời nắng. Trung Bộ chỉ còn mưa vài nơi. Riêng phía nam duyên hải Nam Trung Bộ, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa to cục bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 17/10, không khí lạnh tiếp tục suy yếu thêm, miền Bắc và từ Thanh Hóa đến TP Huế thời tiết ổn định, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù nhẹ, trời nắng hanh, với nhiệt độ cao nhất 34 độ.

Thời tiết miền Bắc duy trì ngày nắng hanh. Ảnh: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 17/10, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trời nắng hanh, đêm không mưa; nhiệt độ cao nhất vẫn ở mức 32-34 độ, nhưng không quá gay gắt.

Trong khi đó, khu vực phía nam của duyên hải Nam Trung Bộ, Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực còn lại có mưa rào và giông vài nơi.

Dự báo thời tiết ngày 17/10/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.