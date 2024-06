Thời điểm nắng nóng suy giảm ở Bắc Bộ và Trung Bộ

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây và hiệu ứng gió Phơn, ở Hòa Bình, trung du và vùng đồng bằng Bắc Bộ sẽ nắng nóng hết tuần này, tức là hết ngày 23/6. Nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Ở khu vực Trung Bộ, nắng nóng sẽ kéo dài 7-10 ngày tới. Nóng nhất tập trung ở Thanh Hóa đến Quảng Ngãi 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Tính chất nóng ở Trung Bộ là nóng khô do không có mưa, độ ẩm thấp nhất trong không khí 40-45%.