Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Bắc Bộ và Thanh Hóa, ngày và đêm nay (20/8), ở vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, lượng mưa 15–35mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Chiều và đêm cùng ngày, ở các khu vực khác của Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa 10–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Nguy cơ mưa có cường suất lớn (>50mm/3h). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội có mưa rào và giông. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 20/8, ngày nắng gián đoạn với mức nhiệt tăng 2-3 độ so với hôm qua, mức cao nhất 33 độ; có lúc có mưa rào và giông.

Khu vực từ Nghệ An đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 20/8/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng Điện Biên và Lai Châu 28-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày có mưa rào và vài nơi có giông; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thanh Hóa - Huế

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng Thanh Hóa có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió đông nam đến nam cấp 2-3, phía Nam gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, phía Nam có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và giông, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.