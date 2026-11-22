Không khí lạnh dần suy yếu, miền Bắc tạnh ráo, chiều có nắng, chỉ còn rét về đêm và sáng. Trung Bộ còn mưa rào rải rác. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nắng đến 34 độ. VietNamNet cập nhật những diễn biến mới nhất về thời tiết trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh có xu hướng suy yếu và lệch dần về phía Đông, khiến thời tiết các khu vực có sự phân hóa.

Thời tiết hôm nay 22/11/2026:

Khu vực Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Hà Nội Có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét 21-24 độ 15-17 độ Tây Bắc Bộ Có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét 21-24 độ 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ Đông Bắc Bộ Có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét 21-24 độ 14-17 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ Thanh Hóa đến Huế Phía Bắc có mây, có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét 22-25 độ 17-20 độ Duyên hải Nam Trung Bộ Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3 Phía Bắc 27-29 độ; phía Nam 30-32 độ Phía Bắc 22-25 độ; phía Nam 23-26 độ Cao nguyên Trung Bộ Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3 26-29 độ 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ Nam Bộ Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3 31-34 độ 24-27 độ TPHCM Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3 32-34 độ 25-27 độ

Theo đó, ngày 22/11, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ tăng dần, ban ngày trời chuyển lạnh, có mưa vài nơi. Trạng thái rét chủ yếu còn duy trì vào đêm và sáng sớm.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 22/11, có lúc có mưa, trưa chiều hửng nắng với nhiệt độ cao nhất tăng 2-3 độ so với trước đó, ở mức 23-25 độ; chỉ còn rét về đêm và sáng.

Thời tiết Hà Nội ấm dần sau đợt không khí lạnh mạnh. Ảnh: Nam Khánh

Đáng lưu ý, theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, khoảng đêm 23 và ngày 24/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Hà Nội nhiều mây, có mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở mức 18-20 độ; trưa và chiều trời rét, nhiệt độ cao nhất giảm còn 20-22 độ.

Khu vực Nam Quảng Trị, Khánh Hòa và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có mưa rào rải rác, một số nơi có giông.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết ít biến động với ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông, cần đề phòng khả năng cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.