Trong hai ngày cuối tuần (21-22/11), không khí lạnh suy yếu dần khiến miền Bắc ấm lên từ Chủ nhật. Khu vực từ TP Huế đến Quảng Ngãi có mưa lớn, cục bộ trên 150mm. VietNamNet cập nhật những diễn biến mới nhất về thời tiết trên cả nước.

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Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nước ta đang chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường. Tuy nhiên, trong hai ngày cuối tuần, khối không khí lạnh này có xu hướng suy yếu và lệch dần về phía Đông, khiến thời tiết các khu vực có sự phân hóa.

Thời tiết hôm nay 21/11/2026:

Khu vực Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Hà Nội Nhiều mây, có lúc có mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét 19-21 độ 14-16 độ Tây Bắc Bộ Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm 18-21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ Đông Bắc Bộ Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ 13-16 độ, vùng núi 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ Thanh Hóa đến Huế Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; Phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có giông, riêng TP Huế có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh 19-22 độ; phía Nam có nơi trên 22 độ Phía Bắc 15-18 độ; phía Nam 18-21 độ Duyên hải Nam Trung Bộ Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3 28-31 độ, có nơi trên 31 độ 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ Cao nguyên Trung Bộ Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ 28-31 độ 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ Nam Bộ Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ 31-34 độ 24-27 độ TPHCM Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ 32-34 độ 24-26 độ

Miền Bắc rét trong ngày thứ Bảy, ấm dần từ Chủ nhật

Tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị, mưa chỉ còn xuất hiện vài nơi. Ngày và đêm 21/11, trời tiếp tục rét.

Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ phổ biến 13-16 độ, vùng núi 11-13 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 21/11 phổ biến 19-22 độ.

Thời tiết miền Bắc tiếp tục rét. Ảnh: Hoàng Minh

Sang ngày 22/11, nhiệt độ tăng dần, ban ngày trời chuyển lạnh. Trạng thái rét chủ yếu còn duy trì vào đêm và sáng sớm.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 21/11, có lúc có mưa, gió đông bắc cấp 3; trời rét với nhiệt độ ban ngày duy trì ở mức 19-21 độ, ban đêm giảm thấp nhất 14-16 độ.

Trung Bộ mưa lớn

Đáng chú ý, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa lớn đến hết ngày 21/11. Lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Từ đêm 21/11, mưa có xu hướng giảm dần.

Trong khi đó, khu vực Nam Quảng Trị, Khánh Hòa và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có mưa rào rải rác, một số nơi có giông trong hai ngày cuối tuần.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết ít biến động. Ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, giông vài nơi.

Trong mưa giông, cần đề phòng khả năng cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Mưa lớn cũng có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.