Dự báo thời tiết ngày 24/10/2026, cả nước có nắng, ít mưa và khá ổn định với mức nhiệt cao nhất có nơi trên 34 độ . Riêng miền Tây Nam Bộ vẫn có mưa rào và giông rải rác vào chiều tối.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/10, thời tiết hầu khắp cả nước ít mưa, ban ngày có nắng. Trong đó, miền Bắc sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi.

Thời tiết Hà Nội nắng mạnh. Ảnh: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 24/10, có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ cao nhất duy trì ở mức 32-33 độ, có nơi trên 33 độ; trời khá oi nóng vào trưa và đầu giờ chiều.

Khu vực Trung Bộ cũng có nắng mạnh, có nơi trên 34 độ.

Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết, các tỉnh thành Nam Bộ trong hôm nay hầu hết có tiết trời tạnh ráo vào buổi sáng và trưa; chú ý nắng gắt vào buổi trưa. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 32-35 độ.

Trong đó, ở miền Tây, từ trưa, mây phát triển gây mưa chủ yếu cho khu vực Cà Mau, Cần Thơ và Kiên Giang cũ. Các nơi khác hầu hết mưa giảm hẳn, chỉ còn xảy ra vài nơi.

Miền Đông và Lâm Đồng, mưa xảy ra rải rác với Lâm Đồng và Đồng Nai cũ về chiều và tối, còn Tây Ninh và Bình Phước cũ chỉ còn có mưa vài nơi.

Thời tiết TPHCM, khu vực phía Đông ít mưa; trung tâm và phía bắc thành phố vẫn còn có mưa xảy ra rải rác về chiều; tối thời tiết tạnh ráo.

Dự báo thời tiết ngày 24/10/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.