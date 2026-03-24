Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/3, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

Sau đó, hình thái thời tiết này tiếp tục duy trì ở các khu vực trên từ 25-27/3; khoảng 28-29/3, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Thời tiết miền Bắc nắng nhiều. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 24/3, có mưa nhỏ rải rác, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ; trưa và chiều giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 29 độ.

Từ ngày 25-27/3, thời tiết khu vực này ít biến động, chủ yếu mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời lạnh về đêm và sáng, trưa chiều nắng ấm; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-24 độ, cao nhất 28-29 độ.

Khoảng ngày 28-29/3, Hà Nội có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ yếu, đồng thời hội tụ gió trên cao hình thành trở lại. Do đó, ngày 29/3, thành phố có thể xuất hiện mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ giảm nhẹ.

Ngoài ra, các khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào phía Nam duy trì ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 24/3/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.