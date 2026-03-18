Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, trong 1-2 ngày tới, áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông, sau hình thành rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ bắc.

Từ 3-10 ngày sau, không khí lạnh tăng cường lệch về phía đông nam Trung Quốc. Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ bắc nối với áp thấp nóng phía tây tiếp tục duy trì. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng hoạt động mạnh dần, trục qua Nam Bộ, những ngày cuối nâng trục qua Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của những hình thái trên, đặc biệt là sự duy trì của áp thấp nóng phía tây và áp cao cận nhiệt đới dẫn đến thời tiết trên cả nước trong 10 ngày tới (17-27/3) chủ yếu là nắng, có nơi nắng nóng.

Thời tiết các vùng trên cả nước trong 10 ngày tới chủ yếu là nắng. Ảnh: Hoàng Minh

Cụ thể, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, thời kỳ này, miền Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều nắng và xuất hiện nóng nhẹ, với nhiệt độ cao nhất 25-31 độ.

Đáng lưu ý, khoảng 20-21/3, có một đợt không khí lạnh tăng cường yếu khiến vùng núi trung du Bắc Bộ có thể có mưa rào, nền nhiệt giảm nhẹ 1-2 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội, Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, từ nay đến 20/3, trời nhiều mây, mưa nhỏ vài nơi, sương mù nhẹ rải rác, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ; trưa và chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất đến 28-29 độ.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới, chủ đạo là nắng. Nguồn: NCHMF

Từ đêm 20-21/3, thành phố có thể có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ dao động 22-26 độ. Những ngày sau đó, thời tiết Hà Nội ít biến động, phổ biến nhiều mây, đêm và sáng có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-23 độ, cao nhất 28-29 độ.

Cùng thời kỳ này, các khu vực miền Trung, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng nắng ráo; riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, từ khoảng ngày 21-22/3 khả năng có nắng nóng diện rộng.

Trước đó, cơ quan khí tượng nhận định, từ nay đến đầu tháng 4, không khí lạnh tiếp tục hoạt động nhưng có xu hướng lệch ra phía đông, gây mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Đáng lưu ý, từ nay đến hết tháng 3, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực miền Đông Nam Bộ; sang tháng 4, nắng nóng có xu hướng gia tăng cường độ và mở rộng sang miền Tây Nam Bộ và một số nơi thuộc cao nguyên Trung Bộ. Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Tây thuộc khu vực Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện nắng nóng từ khoảng cuối tháng 3.

"Hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng xuất hiện trên phạm vi cả nước", các chuyên gia cảnh báo.