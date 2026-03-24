Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng hội tụ gió suy yếu nhanh, vùng núi Bắc Bộ giảm mưa giông, không còn nguy cơ về lốc, sét, mưa đá.

Dự báo những ngày tới, xu hướng thời tiết chính ở Bắc Bộ là nắng nhiều và nóng. Khoảng 27-28/3, không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông, khiến nhiệt độ miền Bắc giảm nhẹ 1 độ, nhưng hầu như không cảm nhận được tác động của không khí lạnh. Tuy nhiên, khoảng ngày 28-29/3, vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Đáng chú ý, khoảng thứ Hai tuần sau (30/3), do sự tác động mạnh của vùng áp thấp nóng phía Tây, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế sẽ xảy ra nắng nóng cục bộ đầu mùa, với nhiệt độ 35-37 độ.

Ngày 31/3, vùng thấp này tiếp tục phát triển mạnh hơn khiến nắng nóng mở rộng ra khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 34-35 độ, có nơi có thể cao hơn.

Theo các chuyên gia khí tượng, do xảy ra vào giai đoạn giao mùa, nên biên độ nhiệt ngày đêm ở miền Bắc vẫn khá lớn, thậm chí chênh lệch đến gần 10 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội, trong ngày 30-31/3, nhiệt độ thấp nhất 24 độ, trời dịu mát, nhưng trưa và đầu giờ chiều nhiệt tăng rất nhanh, cảm giác nóng rõ rệt với mức nhiệt đến 33-34 độ.

Trước đó, cơ quan khí tượng nhận định, từ nay đến giữa tháng 4, không khí lạnh hoạt động yếu và nén rãnh áp thấp ở phía Nam Trung Quốc, có thể gây ra những đợt mưa giông kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh nguy hiểm ở khu vực Bắc Bộ.

Từ nay đến hết tháng 3, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực miền Đông Nam Bộ; sang tháng 4, nắng nóng có xu hướng gia tăng cường độ và mở rộng sang miền Tây Nam Bộ và một số nơi thuộc cao nguyên Trung Bộ.

Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Tây thuộc khu vực Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ từ khoảng cuối tháng 3.