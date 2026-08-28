Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/8, Bắc Bộ vẫn có mưa rào và giông rải rác, riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to; thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng.

Đáng lưu ý, từ đêm 29/8-1/9, Bắc Bộ khả năng có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau mưa có xu hướng giảm.

Thời tiết miền Bắc mưa to cục bộ. Ảnh: T.Dũng

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 28/8, có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất 35 độ. Khoảng từ đêm 29/8 đến ngày 1/9, dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh trở lại, thành phố có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 2-6/9, mưa giảm, ban đêm không mưa, ban ngày trời nắng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Trong khi đó, ngày 28/8, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45–50%.

Ngày 29/8, khu vực từ TP Huế đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Cảnh báo, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 30/8.

Ngoài ra, ngày 28/8, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Vùng mưa lớn tập trung ở phía Bắc Đồng Nai, Tây Ninh, TPHCM và Lâm Đồng. Trong cơn giông cần đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 28/8/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng phía Nam có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 33-35 độ, có nơi trên 35; phía Nam 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.