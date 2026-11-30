Bắc Bộ duy trì rét về đêm và sáng sớm, ban ngày trời tạnh ráo và ấm dần. Tại Trung Bộ, mưa lớn có xu hướng giảm, nhưng một số khu vực vẫn có mưa to cục bộ. VietNamNet cập nhật những diễn biến mới nhất về thời tiết trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh suy yếu và di chuyển dần ra phía đông. Ngày 30/11, miền Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu vực Tây Bắc Bộ ngày trời nắng; phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét, sau đêm và sáng trời lạnh.

Thời tiết hôm nay 30/11/2026:

Khu vực Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Hà Nội Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét 24-26 độ 17-19 độ Tây Bắc Bộ Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét 24-27 độ, có nơi trên 27 độ 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ Đông Bắc Bộ Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét 23-26 độ, có nơi trên 26 độ 17-20 độ, vùng núi 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ Thanh Hóa đến Huế Phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to và giông, riêng TP Huế sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh 23-26 độ, có nơi trên 26 độ 18-21 độ Duyên hải Nam Trung Bộ Nhiều mây, phía Bắc sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3 Phía Bắc 26-29 độ; phía Nam 29-32 độ Phía Bắc 22-24 độ; phía Nam 24-26 độ Cao nguyên Trung Bộ Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3 26-29 độ, có nơi trên 29 độ 19-22 độ Nam Bộ Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3 31-34 độ 24-27 độ TPHCM Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3 32-34 độ 25-27 độ

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 30/11, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng với mức nhiệt cao nhất duy trì ở 26 độ.

Thời tiết miền Bắc ấm dần. Ảnh: Nam Khánh

Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, ngày 30/11 có mưa vài nơi; riêng Hà Tĩnh - Quảng Trị có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam tỉnh Quảng Trị cục bộ có nơi mưa to; đêm và sáng trời rét. Sau đó, đêm 30/11 và ngày 1/12, phía Bắc khu vực này có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác; đêm và sáng trời lạnh.

Đáng lưu ý, sáng 30/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 60mm/3h. Từ chiều cùng ngày, mưa lớn ở khu vực này giảm dần, còn mưa rào, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, ngày 30/11, thời tiết toàn khu vực Nam Bộ, trong đó có TPHCM, ổn định, mưa giảm nhanh, chỉ còn xuất hiện trên phạm vi hẹp; ngày nắng với mức nhiệt cao nhất 34 độ.