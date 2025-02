Một đợt không khí lạnh mạnh đang ảnh hưởng đến nước ta, gây rét đậm, rét hại ở miền Bắc và mưa lớn ở miền Trung.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, không khí lạnh tràn về khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ phổ biến 11-14 độ C. Từ Quảng Bình đến Huế phổ biến 14-16 độ C.

Miền Bắc đang trong đợt cao điểm mưa, rét.

Thời tiết Hà Nội, trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-12 độ C. Người dân cần chủ động phòng tránh rét cho người và vật nuôi, đặc biệt là trẻ em và người già.

Không chỉ gây rét đậm, rét hại, không khí lạnh còn kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao gây mưa ở nhiều khu vực.

Từ đêm 7/2 đến sáng 8/2, Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa. Từ đêm 7/2 đến 9/2, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và giông.

Trên biển, gió mạnh và sóng lớn ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền. Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Các vùng biển khác gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 7-9, biển động mạnh.

Đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10/2. Vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ngập úng, lũ quét, sạt lở đất.

Thời tiết cực đoan có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Dự báo thời tiết 8/2/2025 chi tiết các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ C, có nơi dưới 8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 12-15 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 16 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 12-15 độ C; riêng vùng núi 10-12 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6. Phía Bắc trời rét đậm, phía Nam trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 11-13 độ C, phía Nam 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 13-16 độ C, phía Nam 17-20 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, phía Nam có nơi trên 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 21-24 độ C, phía Nam 26-29 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, riêng miền Đông có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 10-12 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 13-15 độ C.