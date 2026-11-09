Không khí lạnh mạnh tràn về khiến miền Bắc xuất hiện mưa rào và giông, trời chuyển rét. Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng, nhiều nơi mưa rất to. VietNamNet cập nhật những diễn biến mới nhất về thời tiết trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 9/11, không khí lạnh mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó đến Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Thời tiết hôm nay 9/11/2026:

Khu vực Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Hà Nội Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 3-4 19-21 độ 17-19 độ Tây Bắc Bộ Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trời chuyển rét 21-24 độ, có nơi trên 24 độ 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ Đông Bắc Bộ Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trời chuyển rét 18-21 độ 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ Thanh Hóa đến Huế Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ phía Nam Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời chuyển rét, phía Nam trời chuyển lạnh 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ 20-23 độ, phía Bắc có nơi dưới 20 độ Duyên hải Nam Trung Bộ Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác; riêng phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Gió đông bắc cấp 3-4 Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 29-31 độ 23-26 độ Cao nguyên Trung Bộ Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3 29-32 độ 19-22 độ Nam Bộ Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3 31-34 độ, có nơi trên 34 độ 23-26 độ TPHCM Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3 32-34 độ 24-26 độ

Trong hôm nay 9/11, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ. Đây được dự báo là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm 2026-2027.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 9/11, ảnh hưởng không khí lạnh, sáng có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; trời chuyển rét với nhiệt độ cao nhất giảm còn 21 độ.

Miền Trung mưa lớn đến 700mm

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao, ngày 9/11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Từ đêm 8/11 đến ngày 9/11, ở phía Nam tỉnh Nghệ An có mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Không khí lạnh tràn về gây mưa rét ở miền Bắc, Trung Bộ mưa lớn. Ảnh: Nam Khánh

Từ đêm 8/11 đến đêm 9/11, khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa 100-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Từ ngày 9/11 đến 10/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm; khu vực phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa 60-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Sau đó, từ đêm 10/11 đến đêm 11/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; khu vực phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ ngày 12/11, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ giảm dần.

Đáng lưu ý, tổng lượng mưa từ ngày 9/11 đến đêm 11/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi là 250-450mm, cục bộ có nơi trên 700mm; khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk lượng mưa 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Trong mưa giông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.