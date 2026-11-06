Không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ khoảng từ tối 8/11 khiến nhiều nơi chuyển rét. Cùng thời điểm, nhiều nơi ở Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng, cục bộ trên 700mm.

Miền Bắc chuyển rét, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (6/11), một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Tại Bắc Bộ, mưa rào và giông xuất hiện vài nơi, nhiệt độ lúc 13h phổ biến 29-32 độ.

Dự báo, khoảng chiều tối và đêm 8/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mạnh khiến trời chuyển mưa rét. Ảnh: Bảo Kiến

Từ đêm 8/11, vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét từ ngày 9/11.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Tại Hà Nội, không khí lạnh ảnh hưởng từ tối và đêm 8/11. Từ chiều tối 8/11 đến sáng 9/11, khu vực có mưa, mưa rào, có nơi có giông, cục bộ mưa to. Từ ngày 9/11, thời tiết chuyển rét.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF

Theo bảng trên, thời tiết Hà Nội giảm nhiệt mạnh trong ngày 9/11, nhiệt độ cao nhất chỉ còn 22 độ, giảm khoảng 10 độ so với ngày trước đó. Từ ngày 10/11, ban ngày trời không mưa, có nắng, nhiệt độ tăng nhẹ. Tuy nhiên, ban đêm trời vẫn rét, nhiệt độ thấp nhất có ngày chỉ còn 16 độ.

Ngoài ra, trên biển, từ tối và đêm 8/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh. Từ ngày 9/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Trung Bộ có nơi mưa trên 700mm, cảnh báo ngập lụt và sạt lở

Cùng với không khí lạnh, từ khoảng đêm 8/11 đến đêm 11/11, khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

Cụ thể, từ đêm 8/11 đến đêm 9/11, khu vực phía Nam Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị có mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Từ ngày 9/11 đến đêm 11/11, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và giông, lượng mưa phổ biến 250-450mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Trong khi đó, phía Nam Quảng Trị và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Ngoài đợt mưa lớn sắp tới, miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông, Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và giông cục bộ.

Dự báo, chiều tối và đêm 6/11, khu vực này có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có nguy cơ gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.