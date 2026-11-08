Một đợt không khí lạnh mạnh sắp ảnh hưởng đến miền Bắc, khiến nhiều nơi chuyển rét từ ngày 9/11, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Trung Bộ đối mặt đợt mưa lớn kéo dài, có nơi trên 700mm.

Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc chuyển rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (8/11), bộ phận không khí lạnh mạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Bắc Bộ đã xuất hiện mưa rào và giông cục bộ, nhiệt độ lúc 13h phổ biến 27-30 độ.

Dự báo, khoảng chiều tối và đêm nay 8/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió trên đất liền chuyển hướng đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Miền Bắc chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 15 độ, vùng núi dưới 13 độ. Ảnh: Hoàng Minh

Từ đêm 8/11, vùng núi Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét từ ngày 9/11.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Từ chiều tối 8/11 đến ngày 9/11, do ảnh hưởng không khí lạnh, Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa rào, rải rác có giông, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF

Riêng thời tiết Hà Nội giảm nhiệt mạnh từ đêm 8/11, còn 17-19 độ; sang ngày 9/11, mức cao nhất chỉ còn 21 độ, giảm khoảng 10 độ so với ngày trước đó. Từ ngày 10/11, ban ngày trời tạnh ráo, nhiệt độ tăng nhẹ, sau đó có nắng; nhưng ban đêm trời vẫn rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-18 độ.

Từ ngày 12/11, nhiệt độ cao nhất ở khu vực này tăng lên 26 độ, sau đó tiếp tục tăng, đạt khoảng 30 độ trong hai ngày tiếp theo; nhiệt độ ban đêm cũng tăng từ 19 độ lên 22 độ, thời tiết dần ấm trở lại.

Trên biển, từ tối và đêm 8/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 4-6m. Từ gần sáng 9/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Trung Bộ đối mặt mưa lớn trên 700mm, cảnh báo lũ quét và sạt lở

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông, Trung Bộ xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Cụ thể, từ đêm nay 8/11 đến ngày 9/11, phía Nam Nghệ An có mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Miền Trung hứng đợt mưa lớn dồn dập, nguy cơ ngập úng, sạt lở. Ảnh: Lê Dương

Từ đêm 8/11 đến đêm 9/11, Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Đáng lưu ý, từ ngày 9/11 đến 10/11, khu vực từ phía Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Cùng thời gian này, phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa 60-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Tiếp đó, từ đêm 10/11 đến đêm 11/11, mưa lớn tiếp tục tập trung tại TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Phía Đông các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Tính chung từ ngày 9/11 đến đêm 11/11, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có tổng lượng mưa phổ biến 250-450mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Phía Nam Quảng Trị và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có lượng mưa 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Từ ngày 12/11, mưa lớn tại Trung Bộ có xu hướng giảm dần.

Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn kéo dài cũng làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.