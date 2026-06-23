Bồ Đào Nha hiện đứng thứ 3 bảng K với 1 điểm, sau trận hòa CHDC Congo, trong khi Uzbekistan xếp cuối với 0 điểm, với thất bại 1-3 Colombia.

Bồ Đào Nha mạnh vượt trội so với Uzbekistan

Cuộc đối đầu lúc 0h ngày 24/6 là trận đấu buộc phải thắng với cả Bồ Đào Nha và Uzbekistan, nếu muốn giữ hi vọng vào vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2026.

Áp lực dành cho Ronaldo và đồng đội nhiều hơn, bởi họ không thể để Colombia bứt xa trên vị trí dẫn đầu.

Một chiến thắng cho Bồ Đào Nha trước Uzbekistan, kết hợp với kết quả có lợi từ cặp đấu còn lại, có thể giúp đoàn quân của HLV Roberto Martinez cạnh tranh vị trí đầu bảng, trước cuộc chạm trán Colombia ở lượt đấu cuối cùng.

Bồ Đào Nha sở hữu hàng tấn công đủ mạnh để áp đảo hàng phòng ngự Uzbekistan. Họ sẽ dốc toàn lực hòng đánh bại thầy trò Fabio Cannavaro bằng mọi giá.

Trong tay HLV Martinez đảm bảo lực lượng, không có ai bị chấn thương. Tuy nhiên, sau trận hòa CHDC Congo, khả năng ông sẽ thực hiện một số thay đổi trong đội hình.

Có nguồn tin cho rằng, Ruben Dias và Inacio có thể được đưa vào hàng thủ, bên cạnh Rafael Leao và Conceicao cũng đá chính ngay từ đầu.

Ronaldo có chấm dứt được biểu cảm thất vọng này, ghi bàn cho Bồ Đào Nha sau 10 trận gần nhất im tiếng ở các giải đấu lớn? Ảnh: B/R Fooball

Vấn đề lớn nhất của Bồ Đào Nha và cũng gây không ít tranh cãi sau trận hòa thất vọng với CHDC Congo là vị trí của Ronaldo. Nhiều chuyên gia cho rằng, HLV Martinez đáng ra phải thay đội trưởng số 7, nhưng phát biểu lúc tan trận, ông cho rằng, không có lý do gì để làm điều đó.

Ronaldo đã 41 tuổi và như nhiều đánh giá, việc có anh trong đội hình khiến Bồ Đào Nha khó chơi hơn. Siêu sao số 7 cần những kỷ lục và bàn thắng, nhưng trên mọi thứ là Bồ Đào Nha cần chiến thắng.

Dự đoán về trận đấu, chuyên gia bóng đá ESPN tin Bồ Đào Nha sẽ có được 3 điểm, thắng Uzbekistan với tỷ số 2-1.

Trong khi đó chuyên gia Chris Sutton của BBC, dự đoán Bồ Đào Nha thắng 3-0 Uzbekistan. Tỷ số này cũng được chuyên gia Sportsmole lựa chọn.

Riêng chuyên gia Sportskeeda dự đoán tỷ số sẽ là Bồ Đào Nha 2-0 Uzbekistan.

Đội hình dự kiến:

Bồ Đào Nha: Diogo Costa; Diogo Dalot, Ruben Dias, Gonçalo Inacio, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes; Francisco Conceicao, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao.

Uzbekistan: Utkir Yusupov; Farrukh Sayfiev, Rustam Ashurmatov, Khojiakbar Alijonov, Abdukodir Khusanov; Jaloliddin Masharipov, Odiljon Hamrobekov, Dostonbek Khamdamov, Abbosbek Fayzullaev; Igor Sergeev, Eldor Shomurodov.