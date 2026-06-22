Na Uy có màn trở lại World Cup đầy ấn tượng sau 28 năm vắng bóng, khi đả bại Iraq 4-1, với cú đúp của Haaland, pha lập công của Ostigard và pha đốt lưới nhà của Hussein ở những phút bù giờ cuối trận.

Chiến thắng đậm giúp Na Uy xếp nhất bảng I, nhờ hơn Pháp ở hiệu số bàn thắng/thua.

Haaland được kỳ vọng tiếp tục ghi bàn cho Na Uy. Ảnh: X E.H

Nếu Na Uy ra quân hơn cả mong đợi thì Senegal dù đã thi đấu tốt vẫn chịu thất bại 1-3 trước Pháp. Sau khi để thủng lưới 2 bàn, Ibrahim Mbaye thu hẹp cách biệt xuống 1-2 cho Senegal ở phút 90+5, nhưng không thay đổi được gì.

Trái lại, họ còn để Mbappe có cú đúp, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng áo Lam, 3 phút sau đó.

Gặp Na Uy là một thử thách lớn khác cho Senegal, dù đối thủ sau 28 năm mới đánh dấu trở lại World Cup.

Nhưng đại diện châu Phi cũng có ‘điểm tựa’ với cuộc gặp trong quá khứ (2006) giữa 2 đội mà họ giành phần thắng 2-1 trước Na Uy.

Và còn con số thống kê khác về đối thủ có thể khiến Senegal mừng thầm: Na Uy chỉ giữ sạch lưới 1 lần trong 7 trận đấu gần nhất, thủng lưới ít nhất 1 bàn trong 3 trận gần nhất.

Nhưng Na Uy không chiếm ưu thế trong dự đoán của các chuyên gia. Ảnh: Khel Now

Nhưng Senegal cũng có điều phải lo lắng về bản thân trước nguy cơ không thắng trận thứ 4 liên tiếp. So về tinh thần, đối thủ đang tốt hơn nhiều, với năng lượng tràn đầy của Haaland và các đồng đội.

Na Uy chắc chắn có một suất vào vòng 32 đội, nếu thắng Senegal, đồng nghĩa đẩy đại diện châu Phi vào thế khó khăn hơn cho mục tiêu lấy vé đi tiếp.

Haaland được kỳ vọng tiếp tục lập công cho Na Uy, tranh đua giải Vua phá lưới World Cup 2026, trong khi Senegal ngoài phòng ngự chặt chẽ, trông đợi Sadio Mane, Ismaila Sarr và Nicolas Jackson trừng phạt đối thủ.

Và hãy xem các chuyên gia dự đoán như thế nào về trận đấu này. Na Uy không hề được ưa thích giành chiến thắng. Cụ thể, cả chuyên gia bóng đá ESPN và Sportsmole đều dự đoán 2 đội chia điểm, với 2 tỷ số là 1-1 và 2-2.

Có chuyên gia Sportskeeda dự đoán trận đấu nhiều bàn thắng, với Na Uy thắng 3-2 Senegal. Nhưng chuyên gia bóng đá BBC, Chris Sutton thì cho rằng, Haaland và Na Uy thua Senegal 1-2.

Đội hình dự kiến:

Na Uy: Nyland; Ryerson, Heggem, Ajer, Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa.

Senegal: Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; Camara, I. Gueye, P. Gueye; Sarr, Jackson, Mane.