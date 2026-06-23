0h ngày 24/6, sân NRG:

Cristiano Ronaldo đang ở giữa tâm bão chỉ trích sau khi Bồ Đào Nha hòa 1-1 với Congo trong trận ra quân bảng K World Cup 2026.

Đội trưởng Bồ Đào Nha trải qua chuỗi 10 trận liên tiếp không ghi bàn ở các giải đấu lớn, và hình ảnh khá mờ nhạt trên sân khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu thời gian có đang đuổi kịp siêu sao 41 tuổi.

Tất nhiên, World Cup chưa bao giờ là nơi thích hợp để vội vàng kết luận về Ronaldo – dù hiệu quả của anh không cao. Trận gặp Uzbekistan có thể là cơ hội để CR7 đáp trả, nhưng chắc chắn không phải 90 phút dễ dàng.

Ronaldo đang bị “soi”. Ảnh: @Cristiano

Bồ Đào Nha bước vào lượt trận thứ hai với áp lực phải thắng. Một kết quả hòa nữa sẽ khiến họ đối mặt nguy cơ phải quyết đấu với Colombia ở lượt cuối trong thế bất lợi.

Roberto Martinez hiểu rằng đội bóng của ông cần nhiều hơn những con số đẹp về kiểm soát bóng.

Trước Congo, Bồ Đào Nha cầm bóng áp đảo nhưng thiếu tốc độ, thiếu chiều sâu và gần như không tạo được cơ hội thực sự cho Ronaldo. Muốn đánh thức CR7, trước hết họ phải đánh thức chính hàng công của mình.

Tuy nhiên, Uzbekistan không phải đối thủ để đem ra trút giận. Thất bại 1-3 trước Colombia phần nào che mờ màn trình diễn đáng khen của đại diện Trung Á.

Đây là lần đầu tiên họ dự World Cup, lại phải đối đầu một trong những đội bóng giàu kinh nghiệm nhất Nam Mỹ trên mặt sân nằm ở độ cao hơn 2.000 mét so với mực nước biển.

Trong điều kiện vốn xa lạ với nhiều cầu thủ Uzbekistan, họ vẫn đứng vững trong phần lớn thời gian trận đấu, thậm chí ghi bàn thắng World Cup đầu tiên trong lịch sử và có lúc khiến Colombia phải lúng túng.

Đó là tập thể giàu năng lượng, tổ chức tốt và không hề ngại va chạm. Những cầu thủ như Abbosbek Fayzullaev hay Eldor Shomurodov đủ khả năng tạo ra khác biệt trong các pha phản công.

Fabio Cannavaro cũng đã xây dựng được một đội bóng biết chịu đựng sức ép trước khi tung ra đòn đáp trả.

Chính vì thế, trận đấu không đơn thuần là câu chuyện Ronaldo ghi bàn hay không ghi bàn. Đây là bài kiểm tra cho khả năng phản ứng của cả Bồ Đào Nha sau cú sảy chân đầu tiên.

Đội hình dự kiến:

Bồ Đào Nha (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Araujo, Veiga, Nuno Mendes; Neves, Vitinha, Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo, Pedro Neto.

Uzbekistan (3-4-3): Yusupov; Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov; Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullaev; Fayzullayev, Urunov, Shomurodov.

Dự đoán: Bồ Đào Nha thắng 2-1.