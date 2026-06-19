Sân Boston lúc 5h ngày 20/6 hứa hẹn một cuộc so tài hấp dẫn giữa Scotland và nhà vô địch bóng đá châu Phi, Maroc.

Scotland hiện đứng đầu bảng C World Cup 2026, với 3 điểm, sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Haiti lần đầu trở lại giải đấu sau 52 năm. Trong khi đó, Maroc có 1 điểm từ trận hòa 1-1 với ứng viên vô địch Brazil.

Hakimi và đồng đội đang được các chuyên gia dự đoán thắng cao hơn. Ảnh: X Achraf Hakimi

Có thể nói, tỷ số 2 cặp đấu ở trận ra quân bảng C đều gây ít nhiều bất ngờ. Người ta cho rằng, Scotland sẽ hoàn toàn áp đảo, thắng không mấy khó Haiti, nhưng thực tế chỉ ghi được 1 bàn.

Ở cặp đấu còn lại, Maroc mới là đội chơi ấn tượng hơn so với Brazil. Thậm chí nếu tận dụng tốt thời cơ, đại diện châu Phi thậm chí có thể thắng vũ khúc Samba.

Maroc đã vượt lên ở phút 21 nhờ pha dứt điểm xuất sắc của Saibari sau đường chuyền khôn ngoan từ Brahim Diaz. Brazil nhờ phút lóe sáng của Vinicius mới kiếm được 1 điểm.

Phía trước Scotland là 2 thử thách khó khăn Maroc và Brazil, do vậy 3 điểm có được trước Haiti rất đáng giá. Trong quá khứ, họ chưa từng lọt vào vòng đấu loại trực tiếp ở một giải đấu lớn, liệu năm nay có gặt kết quả khác đi?

Đối thủ của họ - Maroc sở hữu đội hình cực kỳ tài năng và đáng gờm. Hakimi và đồng đội nhắm lấy trọn 3 điểm trước Scotland để củng cố suất vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

McTominay và Scotland liệu có thể đánh bại được Maroc có phần nhỉnh hơn? Ảnh: Fans Pass

Họ dự kiến sẽ kiểm soát bóng và điều tiết nhịp độ trận đấu nhờ tuyến giữa tài năng và kỹ thuật, để có thể phá vỡ hàng phòng ngự lùi sâu của Scotland.

Đây mới chỉ là lần thứ 2 Scotland và Maroc gặp nhau, sau lần đầu diễn ra tại World Cup 1998, nơi đội bóng Bắc Phi giành chiến thắng 3-0.

Maroc từng lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất ở kỳ World Cup 2022 và nay tham vọng của họ còn muốn tiến xa hơn thế.

Theo đánh giá của chuyên gia Sportsmole, Maroc sẽ thắng Scotland ở trận đấu quan trọng này, cụ thể là với tỷ số 2-1. Sportskeeda thì dự đoán nhà vô địch châu Phi thắng cách biệt hơn, với tỷ số Maroc 2-0 Scotland.

Thế nhưng chuyên gia bóng đá ESPN lại đưa ra dự đoán có phần gây hụt hẫng, khi lựa chọn cặp đấu Scotland vs Maroc hòa nhau với tỷ số 0-0.

Đội hình dự kiến:

Scotland: Gunn; Hickey, Hendry, Hanley, Robertson; Gannon-Doak, Ferguson, McTominay, McGinn; Adams, Shankland.

Maroc: Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.