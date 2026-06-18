8h ngày 19/6, sân Estadio Guadalajara:

Dưới sự dẫn dắt của HLV Javier Aguirre, Mexico bước vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với phong độ đỉnh cao. Sự hưng phấn càng được đẩy lên, khi El Tri hạ Nam Phi 2-0 ngày khai mạc.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Mexico giành chiến thắng trận mở màn một kỳ World Cup. Đại diện khu vực CONCACAF muốn tiếp tục giữ vững vị trí đầu bảng, để có lợi thế về lịch thi đấu nếu đi tiếp.

Mexico thi đấu tưng bừng ngày khai mạc - Ảnh: FIFA

Mexico có nhiều lý do lạc quan trước cuộc chạm trán Hàn Quốc, bởi họ thắng 7 trận (hòa 2) trong 9 lần ra sân gần nhất.

Càng đáng chú ý hơn, Mexico giữ sạch lưới 3/4 trận vừa qua. Tuy nhiên, hàng thủ phải chịu mất mát, vì trung vệ trụ cột Cesar Montes bị treo giò.

Bên kia chiến tuyến, đoàn quân HLV Hong Myung-bo khởi đầu như mơ với màn lội ngược dòng hạ CH Séc 2-1 ngày ra quân.

Hàn Quốc bị dẫn trước từ tình huống dàn xếp ném biên, nhưng Hwang In-beom nhanh chóng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, rồi kiến tạo để Oh Hyeon-gyu ghi bàn quyết định.

Màn lội ngược dòng nghẹt thở đó tiếp thêm liều doping tinh thần cho "những chiến binh Taeguk", khi chuẩn bị đối đầu Mexico.

Đội bóng xứ kim chi toàn thắng 3 trận gần nhất. Nhìn rộng hơn, họ thắng 6/8 trận vừa qua - thông số mang đến sự an tâm cho người hâm mộ cho chặng đường World Cup tiếp theo.

Hàn Quốc sẽ mang đến thách thức lớn cho Mexico - Ảnh: FTN

Lịch sử đối đầu không đứng về phía Hàn Quốc. Kể từ ngày vượt qua Mexico tháng 2/2006, đại diện châu Á trải qua 4 lần gặp gỡ mà không biết đến mùi chiến thắng (3 trận thua, 1 hòa).

Tuy vậy, cuộc đối đầu giữa hai đội hồi tháng 9/2025 cho thấy khoảng cách trình độ không còn quá lớn. Hàn Quốc ở rất gần chiến thắng, trước lúc Santiago Gimenez gỡ hòa 2-2 cho Mexico phút 94.

Thầy trò Hong Myung-bo vừa chứng minh bản lĩnh cùng khả năng vượt khó trước CH Séc. Với những gì từng thể hiện trong lần chạm trán Mexico gần nhất, Hàn Quốc tự tin sẽ giành ít nhất 1 điểm hôm nay.

Dự đoán: Hòa 1-1

Đội hình dự kiến

Mexico: Rangel; Reyes, Alvarez, Vasquez, Gallardo; Lira; Alvarado, Gutierrez, Fidalgo, Quinones; Jimenez

Hàn Quốc: S Kim; H Lee, M Kim, G Lee; Seol, Hwang, Paik, T Lee; K Lee, J Lee; Son.