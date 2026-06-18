Bồ Đào Nha gây thất vọng khi hòa 1-1 với Congo trong trận ra quân ở bảng K World Cup 2026, đồng thời kéo dài chuỗi phong độ sa sút của đội trưởng Cristiano Ronaldo.

Những con số trước Congo không nói dối. Ronaldo chơi trọn 90 phút nhưng chỉ chạm bóng 25 lần, ít nhất trong số các cầu thủ đá trọn trận.

Đây cũng là số lần chạm bóng ít nhất của Ronaldo tại các giải đấu lớn (World Cup và EURO) kể từ khi khoác áo Bồ Đào Nha – tính trong các trận đá đủ 90 phút.

Ronaldo rất kém hiệu quả. Ảnh Opta

CR7 không tạo ra cơ hội nào, không rê bóng thành công lần nào, không có cú sút trúng đích nào và chỉ thực hiện được 1 đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân. Đội trưởng Bồ Đào Nha gần như biến mất khỏi diễn biến của trận đấu.

Trận hòa Congo càng gợi lên những tranh luận về vai trò của Ronaldo tại chính quê nhà Bồ Đào Nha. Nhiều ý kiến cho rằng anh không còn thích hợp để đá chính.

Từ World Cup 2022 đến nay, Ronaldo trải qua 10 trận liên tiếp ở các giải đấu lớn mà không ghi bàn. Trong thời gian này, anh tung ra 33 cú sút, 11 pha bóng đi trúng đích nhưng không một lần đánh bại được thủ môn đối phương.

Chuỗi trận không ghi bàn kéo dài từ Uruguay, Hàn Quốc, Thụy Sĩ và Maroc ở World Cup 2022, sang toàn bộ hành trình EURO 2024 trước CH Séc, Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia, Slovenia và Pháp.

Giờ là Congo ở World Cup 2026, trận đấu đánh dấu rất nhiều kỷ lục của anh.

Lionel Messi gọi, nhưng Ronaldo không trả lời. Đội trưởng Argentina đánh dấu sự kiện lần thứ 6 tham dự World Cup bằng hat-trick, qua đó cân bằng kỷ lục ghi bàn trong lịch sử giải đấu của Miroslav Klose.

Ronaldo cũng có “hat-trick”, nhưng là 3 cú sút ra ngoài trước khung thành Congo.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Ronaldo vội rời sân. Anh chào một thành viên BHL Congo, vỗ tay với một số người hâm mộ cổ vũ mình. Anh không ở lại cùng đồng đội chào toàn bộ khán đài.

Hành động này dẫn đến nhiều bình luận không hay về Ronaldo trên các trang báo Bồ Đào Nha, cũng như mạng xã hội.

“Một đội trưởng tuyệt vời, luôn có tinh thần đồng đội cao, luôn là tấm gương sáng. Ronaldo vĩ đại hơn cả Bồ Đào Nha”, một độc giả nổi giận trên A Bola.

Người khác bình luận: “Ronaldo đã cống hiến rất nhiều cho bóng đá Bồ Đào Nha, nhưng đã đến lúc anh ấy nhường chỗ cho các cầu thủ trẻ hơn”.

Về phần mình, Ronaldo phản ứng trên mạng xã hội: “Đây không phải là màn khởi đầu mà chúng tôi mong muốn, nhưng mọi thứ vẫn còn rất dài. Ngẩng cao đầu và tập trung vào trận đấu tiếp theo”.

(Nguồn: VTV)