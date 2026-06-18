Đều ‘bỏ túi’ 3 điểm ở trận ra quân World Cup 2026, đội nào giành chiến thắng ở cặp đấu Mexico vs Hàn Quốc, lượt thứ 2 bảng A lúc 8h ngày 19/6, coi như cầm chắc chiếc vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

Với chủ nhà Mexico là chiến thắng 2-0 trước Nam Phi, trong khi Hàn Quốc sau khi để CH Séc chọc thủng lưới, đã ngược dòng thắng 2-1 đầy ấn tượng.

Các chuyên gia nghiêng về 1 tỷ số hòa giữa 2 đội. Ảnh: Khel Now

Mexico hiện đang đứng đầu bảng và họ rất muốn tận dụng lợi thế sân nhà để vẫn đảm bảo vị trí ấy, sau cuộc đối đầu với Hàn Quốc.

Đại diện châu Á là đối thủ khó nhằn, nhưng sau chuỗi 7 trận thắng và 2 hòa trong 9 trận gần nhất, Mexico do HLV Aguirre dẫn dắt, tự tin có thể đạt mục tiêu chiến thắng.

Ngoài ra Mexico cũng giữ sạch lưới 3 trong 4 trận gần nhất. Tuy nhiên, vẫn còn phải xem mực độ bị ảnh hưởng của đội từ việc mất trung vệ Cesar Montes (bị thẻ đỏ ở trận thắng 2-0 Nam Phi).

Mexico có niềm tin tăng cao thì Hàn Quốc cũng vô cùng bản lĩnh. Màn ngược dòng của họ trước CH Séc đã cho thấy điều đó. Đội bóng xứ kim chị có thành tích tốt, thắng 6 trong 8 trận gần nhất.

Xét về thành tích đối đầu, Mexico đang chiếm ưu thế với 8 trận thắng, so với 5 của Hàn Quốc trong 15 lần so tài. Nhưng cuộc gặp gần nhất giữa 2 đội vào năm ngoái, kết thúc với tỷ số hòa 2-2.

Cả Mexico và Hàn Quốc đều vào sân với tinh thần quyết thắng, nhưng theo chuyên gia của Sportsmole, khả năng trận đấu sẽ có tỷ số hòa, cụ thể là Mexico 2-2 Hàn Quốc. Chuyên gia bóng đá ESPN cũng nghĩ 2 đội sẽ chia điểm, nhưng với kết quả hòa 1-1.

Trong khi đó, chuyên gia Sportskeeda thì tin Mexico đang đà hưng phấn cộng lợi thế sân nhà sẽ tiếp tục hưởng niềm vui. Kết quả dự đoán là Mexico 2-1 Hàn Quốc.

Đội hình dự kiến:

Mexico: Raul Rangel; Israel Reyes, Edson Alvarez, Johan Vásquez, Jesus Gallardo; Erik Lira; Brian Gutierrez, Roberto Alvarado, Alvaro Fidalgo, Julian Quinones; Raul Jimenez.

Hàn Quốc: Kim Seung-Gyu; Seol Young-Woo, Lee Han-Beom, Kim Min-Jae, Lee Gi-Hyuk, Lee Tae-Seok; Hwang In-Beom, Paik Seung-Ho; Lee Jae-Sung, Lee Kang-In; Son Heung-Min.