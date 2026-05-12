Chuyến đi trong mơ

“Đây không còn là giấc mơ nữa, La đang thật sự sống trong giấc mơ của chính mình”, Yến La (SN 1996, TPHCM) xúc động chia sẻ khi bắt đầu hành trình khám phá Ai Cập - vùng đất cô từng chỉ thấy qua phim ảnh và sách báo.

Trước đây, nữ du khách chủ yếu lựa chọn các điểm đến ở châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan hay Philippines... Nhưng rồi cô tự nhủ rằng, khi còn trẻ, còn đủ sức khỏe và chưa vướng bận gia đình thì nên thử một chuyến đi xa hơn, nhiều trải nghiệm và thử thách hơn.

Ý nghĩ ấy đã đưa Yến La đến với Ai Cập - vùng đất của những kim tự tháp cổ đại, sa mạc rộng lớn và vô vàn điều huyền bí. Cô quyết định đăng ký tour du lịch kéo dài 12 ngày, khởi hành từ 25/4 đến 6/5, với tổng chi phí khoảng 80 triệu đồng, bao gồm vé máy bay.

"Đặt chân xuống Cairo, tôi có cảm giác như vừa bước vào một thế giới hoàn toàn khác", Yến La nhớ lại. Ai Cập hiện lên với gam màu vàng đặc trưng của nắng, cát và những công trình cổ kính nhuốm màu thời gian.

Những con phố đông đúc, đôi chút hỗn loạn nhưng đầy sức sống tạo nên bầu không khí rất khác biệt. Giữa khung cảnh ấy, các kim tự tháp hàng nghìn năm tuổi sừng sững giữa sa mạc khiến nữ du khách không khỏi choáng ngợp.

Ngay trong ngày đầu tiên ở Cairo, Yến La trải nghiệm cưỡi lạc đà quanh khu vực kim tự tháp Giza. Cô kể, khoảnh khắc con lạc đà bất ngờ bật đứng dậy, cảm giác chênh vênh khiến cô hốt hoảng.

Bước vào bên trong đại kim tự tháp Giza, Yến La càng thêm kinh ngạc trước những lối đi hẹp và các khối đá khổng lồ xếp chồng lên nhau.

Tại đền Abu Simbel, nữ du khách ấn tượng với những pho tượng khổng lồ tạc thẳng vào vách đá, trong khi đền Karnak nổi bật với hàng cột đá phủ kín ký tự tượng hình.

Một trong những trải nghiệm khiến nữ du khách nhớ nhất là chuyến đi thuyền feluca trên sông Nile. Giữa ánh hoàng hôn đỏ rực, con thuyền chầm chậm trôi theo dòng nước mang lại cảm giác bình yên hiếm có.

Yến La còn có cơ hội bay khinh khí cầu ở Luxor vào lúc bình minh. Từ trên cao nhìn xuống, những đền đài cổ đại, dòng sông Nile và vùng sa mạc hiện ra dưới ánh nắng đầu ngày tạo nên khung cảnh mênh mông, hùng vĩ.

Trải nghiệm lặn ở Biển Đỏ lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác cho Yến La. Ban đầu cô khá hoảng sợ vì chưa quen áp lực nước, nhưng nhờ sự hướng dẫn của huấn luyện viên, Yến La dần bình tĩnh và có thể lặn sâu khoảng 5m, chạm tay vào đàn cá và lớp cát dưới đáy biển.

“Trong đầu tôi như có thước phim chạy chậm, từ quãng thời gian nỗ lực làm việc cho đến khoảnh khắc đứng dưới biển, tôi cảm thấy cuộc sống của mình thực sự ý nghĩa”, Yến La chia sẻ.

Điều khiến cô bất ngờ là người dân địa phương tỏ ra rất thích thú với du khách châu Á. Có lần vào tham quan một ngôi đền cổ, cô được hàng chục học sinh vây quanh xin chụp ảnh chung. “Nhiều người khen tôi đẹp rồi xin chụp cùng. Tôi còn thấy mình giống người nổi tiếng”, cô hài hước kể.

Trải nghiệm khó quên

Với Yến La, Ai Cập là vùng đất mang nhiều cảm xúc đối lập. Một mặt, cô bị mê hoặc bởi lịch sử, kiến trúc cổ đại và cảnh quan hùng vĩ. Mặt khác, một số trải nghiệm với người bản địa cũng khiến nữ du khách không ít lần bối rối.

Cô nhớ có lần đi xe điện, dù đã thanh toán tiền vé, tài xế vẫn khéo léo gợi ý boa thêm bằng cách mời cô cầm vô lăng chụp ảnh rồi chìa hộp tiền tip ra trước mặt. Hay khi đi taxi giữa thời tiết nóng bức, cô nhờ bật điều hòa nhưng đến lúc xuống xe lại được yêu cầu trả thêm “phí điều hòa” ngoài tiền cước.

Tuy vậy, nơi đây vẫn để lại cho cô nhiều ấn tượng đẹp, khó phai.

Ẩm thực Ai Cập cũng là thử thách với cô gái Việt. Các món ăn sử dụng khá nhiều gia vị nồng, chủ yếu là thịt bò, cừu, lạc đà hoặc gà, gần như không có rau xanh. Vì vậy, suốt cả hành trình kéo dài 12 ngày, cô chỉ ăn gà nướng vì đây là món dễ ăn nhất.

Chuyến đi khá suôn sẻ cho đến sát ngày cuối, Yến La đã phải trải qua sự việc khiến cô “nhớ tới già”.

Yến La kể, sau chuyến bay từ Hurghada về Cairo lúc rạng sáng, cô cùng đoàn di chuyển bằng xe trung chuyển do khách sạn sắp xếp. Sáng hôm sau thức dậy, nữ du khách hoảng hốt phát hiện chiếc máy ảnh Sony trị giá khoảng 80 triệu đồng cùng nhiều phụ kiện đã biến mất.

“Đó không chỉ là tài sản có giá trị lớn mà còn là công cụ làm việc nên tôi rất lo lắng”, cô nói.

Yến La sau đó quyết định tách đoàn, một mình ở lại Cairo để tìm máy ảnh. Suốt 16 giờ, cô liên tục di chuyển giữa khách sạn, sân bay và đồn cảnh sát với hy vọng tìm lại tài sản.

Yến La trình báo tại đồn cảnh sát.

Thế nhưng, mọi nỗ lực tìm kiếm cuối cùng đều không mang lại kết quả. Người tài xế phủ nhận nhìn thấy chiếc máy ảnh, còn phía cảnh sát cũng không thể cung cấp đoạn CCTV ghi lại thời điểm cô xuống xe. Sau cùng, Yến La đành ký vào biên bản trình báo, chấp nhận mất chiếc máy ảnh và dành ngày cuối cùng để dạo quanh Cairo thêm một lần trước khi lên máy bay.

“Có những nơi khiến người ta muốn quay lại vì quá dễ chịu. Còn Ai Cập là nơi khiến tôi nhớ rất lâu vì mang đến quá nhiều cảm xúc”, Yến La chia sẻ.

Sau chuyến đi, nữ du khách cho biết cô cảm thấy tự tin hơn với những hành trình xa trong tương lai, kể cả đi một mình.

“Nếu hỏi Ai Cập có đáng đi không, tôi vẫn nghĩ là rất đáng”, cô nói. Tuy nhiên, theo Yến La, du khách nên chuẩn bị kỹ lưỡng và cẩn trọng hơn trong suốt hành trình để tránh những sự cố đáng tiếc.

