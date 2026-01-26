Ngày 25/1, đồn cảnh sát Bán Sơn Đình (thuộc chi nhánh Nam Nhạc của Cục Công an TP Hành Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) nhận được trình báo từ một du khách tên Trương (quê Quảng Tây). Ông Trương cho biết, mình đã đánh rơi mặt dây chuyền vàng nặng 80,99gr, trị giá khoảng 100.000 nhân dân tệ (gần 400 triệu đồng).

Chiếc vòng cổ vẫn còn nguyên mặt dây trong một bức ảnh kỷ niệm của ông Trương

Sự việc xảy ra vào ngày 24/1, sau khi đi bộ trong khu du lịch Hành Sơn (Hành Dương), ông Trương phát hiện mặt dây chuyền vàng đang đeo bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại sợi dây trên cổ. Ngay lập tức, ông báo cho nhân viên khu thắng cảnh để đăng thông tin tìm kiếm lên nhóm nội bộ.

Theo hoá đơn và video do ông Trương đăng tải lên mạng xã hội, món trang sức bị mất này được làm bằng vàng 999, thiết kế hình đại bàng tung cánh. Tổng hoá đơn tại thời điểm mua là 50.000 nhân dân tệ (gần 190 triệu đồng). Nếu tính theo biến động giá vàng hiện tại ở Trung Quốc, giá trị của nó có thể lên đến 100.000 nhân dân tệ.

“Vì món đồ có giá trị, tôi dự định ở đây thêm vài ngày nữa để tìm kiếm”, ông Trương nói. Dù vậy, sau khi đi dọc các tuyến đường trong khu du lịch với tổng quãng đường lên tới 27,73 km, ông vẫn không tìm thấy mặt dây chuyền.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát đã trích xuất các đoạn video giám sát trên các tuyến đường chính trong khu du lịch để tìm manh mối. Nhưng vì nhiều đoạn đường núi hẻo lánh, không có camera giám sát cộng với việc không xác định được chính xác vị trí mất đồ, công tác tìm kiếm vẫn đang gặp khó khăn.

Ông Trương phát hiện mặt dây chuyền biến mất giữa đường trong khi vòng cổ còn nguyên

Lực lượng chức năng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với nhân viên khu du lịch và rà soát toàn bộ tuyến đường đi bộ từng được ghi nhận trong dữ liệu của ông Trương.

Sự việc đang lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc và thu hút sự chú ý của cộng đồng. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông với du khách vì làm mất tài sản có giá trị lớn.

Trong khi đó, một số ý kiến cho rằng khi đi du lịch, đặc biệt là tại các khu vực thiên nhiên, du khách nên cân nhắc mua bảo hiểm du lịch và cẩn trọng hơn trong việc bảo quản tài sản cá nhân để phòng ngừa những rủi ro không lường trước.