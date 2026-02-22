Ghi nhận vào ngày 22/2 (mùng 6 tết Nguyên đán Bính Ngọ), tại danh thắng Yên Tử, dòng người đổ về khi trời còn nhá nhem.

Do đó, tuyến đường dẫn vào danh thắng Yên Tử kín lối đi, các bãi để xe gần như quá tải.

Nhiều người dân và du khách tới Yên Tử từ khi trời còn nhá nhem

Rất đông người dân và du khách chọn đi cáp treo để rút ngắn thời gian. Số khác chọn hình thức leo bộ từ chân núi Yên Tử lên tới khu vực chùa Đồng.

Do lượng khách quá đông, 4 tuyến cáp treo tại 2 chặng đường đã hoạt động hết công suất từ sáng sớm.

Bãi để xe tại Yên Tử quá tải

Khu vực chùa Hoa Yên, dòng người chiêm bái, vãn cảnh rất đông, không còn chỗ trống. Đây cũng là nơi mọi người chọn làm điểm dừng nghỉ để tiếp tục hành trình lên đỉnh thiêng Yên Tử.

Lượng người ken đặc khiến đường đi không còn chỗ trống

Càng gần trưa, lượng người đổ về càng đông. Khu vực chùa Đồng tập trung dòng người ken đặc. Ai cũng mong được chạm tay vào chùa Đồng và chuông, khánh để cầu may mắn cho bản thân và gia đình.

Rất đông người xếp hàng để chờ lên cáp treo tại khu vực nhà ga

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, mỗi ngày Yên Tử đón khoảng 10.000 - 20.000 lượt du khách đến hành hương. Trong ngày mùng 4 Tết, Yên Tử đón khoảng 35.000 lượt khách. Tổng lượng khách đến với Yên Tử trong đợt nghỉ Tết khoảng 171.000 lượt khách, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Chùa Hoa Yên chật kín người tới chiêm bái, vãn cảnh đầu năm
Khu vực chùa Hoa Yên ngày mùng 6 tết Nguyên đán Bính Ngọ
Người dân cầu may mắn, bình an vào đầu năm mới
Khu vực chùa Đồng người chật như nêm, du khách chỉ nhúc nhích từng bước nhỏ