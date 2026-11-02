Dù đã thanh toán tour trọn gói, nhóm khách Việt ngỡ ngàng khi đúng ngày cuối nhận được thông báo chưa có vé máy bay về nước, buộc phải tự tìm chuyến bay và bỏ tiền mua vé thay thế.

Biết đến tour Bắc Lào (Viêng Chăn - Vang Viêng - Luang Prabang) qua quảng cáo Facebook, chị H.P (41 tuổi) và chị N.Tr (28 tuổi, cùng trú tại TPHCM) quyết định đăng ký hành trình 5 ngày 4 đêm (24–28/10) do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch CompassTrip tổ chức.

Mức giá ưu đãi đặt sớm là 12,9 triệu đồng/người, bao gồm vé máy bay khứ hồi, khách sạn 3–4 sao, vé tham quan và các bữa ăn chính, chưa gồm hành lý ký gửi, 2 bữa ăn tự do và tiền tip cho hướng dẫn viên (khoảng 20 USD/người). Vốn cẩn thận, cả hai đều ký hợp đồng và thanh toán đầy đủ 100% chi phí trước ngày khởi hành.

Chị N.Tr trong chuyến đi du lịch Lào vừa qua. Ảnh: NVCC

Chuyến đi diễn ra êm đẹp cho đến chiều tối ngày thứ tư. Khi du khách chủ động hỏi về lịch trả phòng và phương án di chuyển cho ngày hôm sau, trưởng đoàn cho biết vẫn chưa có thông tin, còn chờ CEO sắp xếp.

"Chúng tôi không nghĩ gì nhiều, vẫn vui vẻ xếp đồ sẵn sàng để kết thúc tour", chị Tr. nhớ lại.

Bị bỏ lại nơi xứ người, tự xoay xở chuyến bay cấp tốc

Đoàn khách gồm một nhóm 5 người khởi hành từ TPHCM và một nhóm khác đến từ Hà Nội, do cùng một hướng dẫn viên đồng hành. Theo lịch trình gốc, nhóm TPHCM sẽ đi tàu cao tốc từ Luang Prabang về Viêng Chăn rồi bay thẳng về TPHCM, còn nhóm Hà Nội bay thẳng từ Luang Prabang về nước.

Tuy nhiên, khoảng 11h40 ngày 28/10 (ngày cuối của tour), cả đoàn bàng hoàng nhận thông báo, vé máy bay chiều về lẫn vé tàu cao tốc Luang Prabang – Viêng Chăn đều chưa được công ty bố trí.

Đoạn chat giữa du khách và người phụ trách dẫn đoàn. Ảnh: NVCC

Trong sự bức xúc và lo lắng đỉnh điểm của du khách, người hỗ trợ đoàn thừa nhận chính mình cũng chưa có vé về, không phụ trách tài chính và không có khả năng ứng tiền mua vé cho cả đoàn. Người này đề nghị khách tự bỏ tiền túi ứng trước, giữ lại hóa đơn chứng từ để công ty giải quyết sau khi về Việt Nam.

Rơi vào thế thụ động nơi xứ người, các du khách không còn cách nào khác ngoài việc quýnh quáng tìm đại lý trong nước để mua vé bay cấp tốc.

Khoảng 13h cùng ngày, nhóm TPHCM thu xếp được chặng bay từ Luang Prabang về Hà Nội rồi tiếp tục nối chuyến vào TPHCM. Cả nhóm tự gọi xe ra sân bay với chi phí 200.000 kip Lào (hơn 200.000 đồng) cho 5 người. Riêng hướng dẫn viên không bay cùng đoàn mà đón xe khách trở về.

Chị Tr. cho biết, chặng bay nối chuyến hạ cánh xuống Hà Nội lúc 18h05 ngày 28/10, sau nhiều giờ chờ đợi, chị mới về đến TPHCM vào khoảng 1h sáng 29/10. Sự cố khiến nhóm Hà Nội phải phát sinh thêm khoảng 4 triệu đồng/người, còn nhóm TPHCM tốn đến 7,5 triệu đồng/người chỉ riêng tiền vé máy bay chiều về.

"Chúng tôi đã thanh toán đủ tiền tour trọn gói, trong đó vé máy bay khứ hồi là dịch vụ bắt buộc. Vậy mà cuối cùng chúng tôi lại bị bỏ lại ở nước ngoài, phải tự bỏ tiền mua vé về", chị bất bình.

Công ty trốn tránh?

Không chỉ gặp sự cố về vé máy bay, 2 nữ du khách còn phản ánh việc đơn vị lữ hành không cảnh báo cụ thể về địa hình hiểm trở khi tham quan điểm leo núi Nam Xay (Vang Viêng). Lo ngại mất an toàn và không nắm rõ phạm vi bảo hiểm du lịch, chị Tr. cùng một thành viên phải bỏ hành trình giữa chừng.

Hai nữ du khách cho biết, về khoản chi phí vé máy bay khách đã ứng ra, ngày 28/10, đại diện công ty gửi lời xin lỗi, hứa hoàn trả. Tối 29/10, CEO hẹn thông báo hướng giải quyết nhưng sau đó "bặt vô âm tín". Đến ngày 30/10, người đại diện công ty hẹn sẽ xử lý sau 10 ngày nhưng không nói rõ đây là thời hạn hoàn tiền hay chỉ mới đưa ra phương án.

Các du khách Việt bất bình đối với công ty du lịch trong chuyến đi vừa qua. Ảnh: NVCC

Đến ngày 31/10, khi sự việc được du khách chia sẻ lên mạng xã hội, đại diện doanh nghiệp mới liên hệ hỏi về con số chi phí. Tuy nhiên tính đến sáng 1/11, khách vẫn chưa nhận lại đủ tiền.

Chị H.P cho biết thêm, đại diện công ty sau đó có hứa đến ngày 23/11 sẽ về nước, bán xe để trả nợ cho khách. Nhóm du khách đang hoàn thiện hồ sơ để trình báo cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

"Phải tự xoay xở nơi đất khách quê người khiến cả đoàn kiệt sức về thời gian, tài chính lẫn tâm lý", chị Tr. ngậm ngùi.

Hiện tại, toàn bộ hotline do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch CompassTrip công khai đều không hoạt động. Sự việc trên cũng là cảnh báo đắt giá cho du khách khi đăng ký các tour du lịch nước ngoài. Để tự bảo vệ mình, người tiêu dùng cần tìm hiểu rõ năng lực pháp lý của đơn vị lữ hành, đọc kỹ các điều khoản hợp đồng và cam kết trách nhiệm khi xảy ra sự cố.

Trước ngày khởi hành, du khách nhất thiết phải yêu cầu công ty cung cấp mã code vé máy bay khứ hồi (PNR), xác nhận đặt phòng, thông tin bảo hiểm, đồng thời lưu giữ đầy đủ các chứng từ thanh toán để làm căn cứ pháp lý khi cần thiết.