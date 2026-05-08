Những ngày đầu tháng 5, dù thời tiết nhiều lúc có mưa nhỏ, lượng người đổ về khu thắng cảnh Hắc Hổ Tuyền (Suối Hổ Đen) tỉnh Sơn Đông vẫn rất đông, theo QQ.

Rất nhiều người tìm đến đây chỉ vì một nguồn nước suối tự nhiên, tinh khiết; chen chúc nhau để lấy nước.

Các điểm cấp nước suối miễn phí được chia thành 2 loại: điểm lấy nước trực tiếp, nơi người dân có thể hứng nước suối thô; và điểm nước uống trực tiếp, yêu cầu quét mã để lấy nước, mỗi lần quét được sử dụng trong 20 giây và mỗi điện thoại chỉ được quét tối đa 3 lần/ngày.

Người dân mang các dụng cụ để lấy nước suối tự nhiên. Ảnh: QQ

Phóng viên Jimu News ghi nhận tại hiện trường, nhiều người dân mang theo xô, thùng, thậm chí cả xe đẩy để lấy nước suối.

Ông Vương, gần 80 tuổi, cho biết ông đi xe buýt gần một tiếng để tới đây lấy nước. Gần như tuần nào ông cũng ghé và đã duy trì thói quen này hơn 20 năm.

Ông nhiều lần nhấn mạnh: “Nước mang về đun sôi uống rất ngon. Đây là ‘đệ nhất suối thiên hạ’, rất giàu khoáng chất”.

Ông Trương, 70 tuổi cũng đi xe buýt đến lấy nước. Ông cho biết, nếu đường thông thoáng, mỗi chiều đi mất khoảng một tiếng, còn vào dịp lễ có thể kéo dài tới 1 giờ 40 phút, tổng thời gian di chuyển hơn 3 tiếng.

Mỗi lần, ông thường mang về khoảng 20 lít nước. Dù thừa nhận việc xách nước khá vất vả, ông vẫn duy trì thói quen này: “Nếu dùng nhanh thì tuần nào tôi cũng đến, còn dùng chậm thì khoảng 10 ngày một lần”.

Dù việc đi lại tốn nhiều thời gian và công sức, ông vẫn vui vẻ nói: “Chỉ cần còn khỏe, tôi sẽ còn đến lấy nước. Đây cũng là một niềm vui, nhất là dịp lễ còn được hòa vào không khí đông vui”.

Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách tại khu vực lấy nước và điểm uống trực tiếp cũng cẩn thận rửa sạch cốc, chai mang theo để lấy nước thưởng thức tại chỗ.

Một bé 8 tuổi sau khi quét mã lấy nước tại điểm uống trực tiếp vui vẻ nói: “Cháu mang nước về cho bà uống, nước này ngọt lắm”.

Phóng viên cũng trực tiếp nếm thử nước suối theo cả 2 cách. So với nước lấy trực tiếp, nước uống tại điểm quét mã có vị thanh ngọt, dễ uống hơn và còn có hậu vị ngọt nhẹ. Đây chính là điều khiến không ít người sẵn sàng đi hàng giờ chỉ để mang về vài can nước.