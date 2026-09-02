Ngày 2/9, Đại Nội Huế đông kín người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm không gian di sản.

Nhiều du khách mặc áo dài truyền thống, thong thả dạo bước qua những công trình cổ kính, tranh thủ chụp ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp tại Đại Nội Huế.

Đại Nội là một trong những điểm đến được nhiều du khách lựa chọn khi khám phá Huế với hệ thống cung điện, đình đài, lầu gác mang đậm dấu ấn kiến trúc triều Nguyễn.

Đại Nội Huế đông nghịt người dân và du khách đến tham quan.

Nhiều du khách khoác lên mình bộ cổ phục truyền thống, lưu giữ những khung hình đẹp khi đến tham quan Đại Nội Huế.

Một gia đình mặc cổ phục truyền thống, cùng check-in lưu giữ những khoảnh khắc đẹp tại Đại Nội Huế.

Trong ngày Quốc khánh, công dân Việt Nam được miễn vé tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế.

Chính sách miễn vé tạo điều kiện để người dân trong nước có thêm cơ hội tham quan, tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của Cố đô Huế.

Đại Nội Huế có hơn 100 công trình kiến trúc nổi bật như Ngọ Môn, Điện Thái Hòa, Cung Diên Thọ, Cung Trường Sanh, Hưng Miếu, Thế Miếu... là điểm đến du khách luôn lựa chọn khi đến Huế.

Không chỉ tại Đại Nội Huế, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao cũng thu hút đông đảo người dân và du khách đến Huế trong ngày Quốc khánh.

Dọc hai bờ sông Hương, hàng nghìn người tập trung theo dõi, cổ vũ các đội tranh tài tại giải đua ghe truyền thống TP Huế. Tiếng reo hò, cổ vũ tạo nên không khí sôi động, góp phần làm phong phú các hoạt động vui chơi, trải nghiệm trong dịp lễ 2/9.

Giải đua ghe truyền thống TP Huế diễn ra trên sông Hương.

Dọc hai bờ sông Hương, hàng nghìn người dân và du khách tập trung theo dõi, cổ vũ các đội tranh tài.

Bà Trần Thị Hoài Trâm - Giám đốc Sở Du lịch TP Huế cho biết, để chủ động phục vụ nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng dịp Quốc khánh 2/9, Sở đã yêu cầu các doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất và phương án đón khách, nhất là trong những ngày cao điểm.

Đồng thời yêu cầu các cơ sở niêm yết và bán đúng giá, không tùy tiện tăng giá, ép giá du khách. Đường dây nóng của ngành cũng được bố trí cán bộ trực 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý phản ánh của du khách.

Khu vực Đại Nội Huế có lượng du khách tìm về tham quan tăng cao so với ngày thường.

Theo dự kiến, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, Huế đón khoảng 620.000 lượt khách, tăng khoảng 216% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt 1.368 tỷ đồng, tăng khoảng 341%.

Ảnh: Chung Anh, Lê Hoàng