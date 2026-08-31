Khám phá di sản và những biểu tượng của Huế

Một trong những lựa chọn hàng đầu khi đến Huế dịp lễ là tham quan hệ thống di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế.

Đặc biệt, trong ngày 2/9, công dân Việt Nam được miễn vé tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể, thời gian mở cửa từ 7h đến 17h30.

Các điểm di tích được miễn vé gồm Đại Nội Huế, lăng vua Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức, Thiệu Trị, Đồng Khánh, cung An Định, Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế...

Đại Nội Huế là điểm đến không thể bỏ qua với hệ thống cung điện, đình đài, lầu gác mang dấu ấn kiến trúc triều Nguyễn. Hệ thống lăng tẩm của các vua Nguyễn cũng là điểm đến đặc sắc, với kiến trúc riêng, hài hòa cùng cảnh quan thiên nhiên.

Đại Nội Huế là điểm đến không thể bỏ qua trong kỳ nghỉ lễ 2/9. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Bên cạnh hệ thống di sản, Huế còn có nhiều điểm đến văn hóa, tâm linh như chùa Thiên Mụ, chùa Từ Hiếu, nhà thờ Phủ Cam... Cầu Trường Tiền bắc qua sông Hương cũng là biểu tượng của vùng đất Cố Đô, đặc biệt lung linh khi lên đèn vào buổi tối.

Từ núi rừng đến biển, đầm phá

Không chỉ có di sản, Huế còn sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp với những chuyến đi trong kỳ nghỉ lễ.

Chùa Từ Hiếu mang vẻ cổ kính, thanh tịnh

Đồi Vọng Cảnh là điểm dừng chân lý tưởng để ngắm sông Hương và cảnh quan phía Tây Nam thành phố. Trên cung đường này, du khách có thể kết hợp tham quan lăng Tự Đức, lăng Thiệu Trị và làng hương Thủy Xuân - nơi nổi bật với những bó chân hương nhiều màu sắc.

Đồi Thiên An cũng là lựa chọn phù hợp với những người yêu thích không gian xanh, với những hàng thông trải dài, các con đường quanh co được ví như “Đà Lạt thu nhỏ” của Huế. Gần đó là hồ Thủy Tiên với không gian yên tĩnh.

Nếu muốn trải nghiệm biển, du khách có thể lựa chọn Lăng Cô hoặc Thuận An. Biển Lăng Cô nổi bật với làn nước xanh, bãi cát dài và núi rừng bao quanh, trong khi Thuận An thuận tiện kết hợp tắm biển và thưởng thức hải sản.

Vịnh Lăng Cô

Phá Tam Giang - Cầu Hai là điểm đến đáng cân nhắc với du khách thích khám phá thiên nhiên. Hệ đầm phá rộng hơn 22.000ha mang vẻ đẹp bình yên, đặc biệt vào lúc bình minh và hoàng hôn. Đến đây du khách không chỉ được thả hồn vào chốn bình yên mà còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp riêng biệt thiên nhiên ban tặng.

Vườn quốc gia Bạch Mã là lựa chọn dành cho những người thích trekking, khám phá núi rừng. Từ Vọng Hải Đài, du khách có thể ngắm cảnh núi rừng, hồ Truồi và khu vực vịnh Lăng Cô.

Tại hồ Truồi, Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã nằm giữa mặt hồ, tạo nên không gian thanh tịnh.

Đầm Chuồn là một điểm nhấn độc đáo phong cảnh trữ tình của xứ Huế. Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải

Ngoài ra, rừng Rú Chá và đầm Chuồn cũng là những điểm đến phù hợp với du khách muốn tìm về không gian sinh thái, yên bình.

Thưởng thức ẩm thực, hòa mình vào không khí lễ hội

Đến Huế dịp lễ, du khách không nên bỏ qua hành trình khám phá ẩm thực địa phương với những món nổi tiếng như bún bò Huế, cơm hến, bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc, bánh ép, bánh ướt thịt nướng và chè...

Chợ Đông Ba là địa chỉ thích hợp để khám phá ẩm thực và mua đặc sản Huế làm quà.

Khi thành phố lên đèn, du khách có thể đi bộ dọc sông Hương, ngắm cầu Trường Tiền. Hoặc du khách có thể tìm đến các tuyến phố Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An, Võ Thị Sáu, nơi tập trung nhiều quán bar, pub, nhà hàng, cà phê nhạc sống với không khí sôi động về đêm, tương tự phố Tạ Hiện (Hà Nội) hay Bùi Viện (TPHCM).

Cơm hến, bún hến... là những món ăn nổi tiếng ở Huế. Ảnh: Huế Thương

Trong dịp Quốc khánh, Huế cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao phục vụ người dân và du khách.

Nổi bật là Huế Wonderverse Music Fest 2026, diễn ra từ 30/8 đến 1/9 tại Quảng trường Văn hóa Thể thao TP Huế, với sự tham gia biểu diễn của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Trong khuôn khổ lễ hội còn có Ngày hội Văn hóa Ẩm thực với 85 gian hàng. Giải đua thuyền truyền thống trên sông Hương.

Tại Đại Nội Huế, các chương trình như “Tuồng Huế - Ngàn xưa âm vọng”, “Đêm rằm Hoàng Cung”, “Gửi gió cho Mây ngàn bay” cùng nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa tiếp tục được tổ chức.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, lượng khách đến Huế dự kiến tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm 2025. Ngành du lịch đã yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú chủ động chuẩn bị điều kiện, bảo đảm phục vụ nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của người dân và du khách.