Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 4 ngày nghỉ (30/8 – 2/9), thành phố ước đón gần 2,1 triệu lượt khách, gấp 3 lần so với cùng kỳ 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 80.000 lượt (tăng 35%). Tổng thu từ du lịch ước gần 4.500 tỷ đồng (tăng 80%).

Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động phục vụ du khách, bên cạnh sự kiện diễu binh, diễu hành. Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh) thu hút hơn 1 triệu lượt khách chỉ trong 3 ngày.

Các điểm du lịch khác tại thành phố cũng thu hút du khách, như: Vườn thú Hà Nội (khoảng 33.000 lượt khách); Văn Miếu - Quốc Tử Giám (18.000 lượt); di tích Nhà tù Hỏa Lò (hơn 26.000 lượt); Hoàng thành Thăng Long (khoảng 33.000 lượt)...

Du lịch Hà Nội đón lượng khách kỷ lục trong dịp lễ 2/9

Nhiều tỉnh, thành miền Trung cũng đón lượng du khách tăng hơn so với cùng kỳ.

Khánh Hòa ước đón hơn 900.000 lượt khách tham quan, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách tập trung đông nhất vào 3 ngày, từ 30/8 đến 1/9, với công suất phòng trung bình đạt gần 80%.

Đà Nẵng ước đón hơn 620.000 lượt khách, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 168.000 lượt, tăng 49%. Tổng thu du lịch ước đạt hơn 2.200 tỷ đồng, tăng 28%.

Quảng Ngãi đón khoảng 193.000 lượt khách dịp này, tăng hơn 32% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ du lịch khoảng 183 tỷ đồng, tăng 35,5%. Công suất phòng trung bình đạt 60-65%, riêng tại Măng Đen và đảo Lý Sơn đạt 95-100%.

Tổng lượng du khách đến TP Huế ước đạt 196.000 lượt, tăng gần 51% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 310 tỷ đồng, tăng gần 135%.

Ở khu vực phía Nam, An Giang ước đón hơn 385.000 lượt khách du lịch, tăng nhẹ 4,4% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu từ du lịch đạt 511 tỷ đồng, tăng hơn 44%. Riêng Phú Quốc đón hơn 81.000 lượt khách, tăng 7,8% so với cùng kỳ.

Cũng có một số địa phương ghi nhận lượng du khách giảm trong kỳ nghỉ lễ 2/9.

Ông Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết, do ảnh hưởng của mưa bão và sức hút của sự kiện diễu binh, diễu hành ở Hà Nội, lượng du khách tới Thanh Hóa giảm mạnh so với cùng kỳ.

Địa phương đón khoảng 65.000 lượt khách trong kỳ nghỉ lễ, giảm 83,6% so với cùng kỳ 2024. Tổng thu du lịch đạt khoảng 148 tỷ đồng, giảm gần 83% so với dịp nghỉ lễ năm 2024. Công suất sử dụng phòng đạt khoảng 10%.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, trong 4 ngày nghỉ lễ, tỉnh đón gần 340.000 lượt du khách, bằng 75% so cùng kỳ năm 2024. Tổng thu từ du lịch ước đạt 932 tỷ đồng, bằng 90% so với cùng kỳ năm 2024.