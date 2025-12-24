Kỳ tích sau Covid-19

Tại Hội nghị tổng kết Đề án “Cơ cấu lại ngành Du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” ngày 23/12, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết, ngành du lịch đã trải qua giai đoạn 5 năm đầy thử thách khi đại dịch Covid-19 khiến hoạt động gần như tê liệt, chuỗi cung ứng bị đứt gãy nghiêm trọng. Tuy nhiên, chính trong bối cảnh đó, du lịch Việt Nam đã thể hiện khả năng thích ứng nhanh và phục hồi ấn tượng.

Nếu năm 2019, Việt Nam đón 18 triệu lượt khách quốc tế thì đến năm 2024, con số này đạt 17,6 triệu lượt, tương đương 98% so với trước dịch, thuộc nhóm phục hồi cao nhất Đông Nam Á.

Bước sang năm 2025, ngành du lịch tiếp tục lập kỷ lục khi đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu vào tháng 12, dự kiến cả năm đạt 22 triệu lượt khách quốc tế. Đây là minh chứng rõ nét cho sự hồi phục và bứt phá mạnh mẽ của ngành.

Song song với thị trường quốc tế, du lịch nội địa tiếp tục đóng vai trò trụ cột với khoảng 140 triệu lượt khách. Tổng thu từ du lịch lần đầu vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, đóng góp trực tiếp khoảng 8,8% GDP, khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của ngành đối với tăng trưởng kinh tế.

Khách quốc tế ở Hội An.

Theo đánh giá của Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh, trong bối cảnh du lịch toàn cầu phục hồi chậm, tăng trưởng của du lịch Việt Nam nổi lên như một điểm sáng. Năm 2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng khoảng 22%, cao hơn nhiều so với mức tăng bình quân 5% của thế giới và 8% của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. So với trước đại dịch, du lịch Việt Nam đã phục hồi trên 110%, trong khi khu vực châu Á - Thái Bình Dương mới đạt khoảng 90%.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phan Linh Chi cho rằng, kết quả này đến từ sự chuyển dịch tư duy từ “mở cửa thụ động” sang “chủ động kiến tạo thị trường”, với các đột phá về chính sách thị thực như kéo dài thời gian lưu trú, mở rộng diện visa điện tử, qua đó nâng tầm khả năng cạnh tranh của Việt Nam.

Đồng thời, hệ thống sản phẩm du lịch được làm mới, đa dạng hóa, bên cạnh các dòng chủ lực như du lịch biển đảo, văn hóa, sinh thái, đô thị là sự phát triển mạnh của du lịch đêm, chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp - nông thôn, du lịch MICE, golf.

Cơ cấu thị trường cũng chuyển dịch rõ nét, với sự tăng trưởng mạnh từ Ấn Độ, Úc, Trung Đông; Đông Bắc Á phục hồi nhanh, giúp thị trường khách quốc tế ngày càng đa dạng và cân bằng hơn.

Cả thị trường quốc tế và nội địa đều có sự dịch chuyển theo hướng cơ cấu lại: gia tăng thị trường khách nghỉ dưỡng, khám phá, tham gia các sản phẩm du lịch chuyên đề.

Năm 2025 cũng ghi dấu sự ghi nhận quan trọng của cộng đồng quốc tế khi UN Tourism công nhận Làng Lô Lô Chải và Làng Quỳnh Sơn là Làng Du lịch tốt nhất thế giới; Việt Nam lần thứ 6 được World Travel Awards vinh danh là “Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới” và lần thứ 7 đạt danh hiệu “Điểm đến hàng đầu châu Á”. Những thành tựu này khẳng định vị thế của du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới và tạo động lực quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Sự hồi phục của thị trường truyền thống

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng năm 2025 với gần 4,8 triệu lượt (chiếm 25%). Đây vốn là thị trường dẫn đầu về lượng khách giai đoạn trước dịch Covid, khi chiếm tới khoảng 60% trong cơ cấu khách đến Việt Nam. Mặc dù lượng khách hồi phục còn khiêm tốn, nhưng thị trường này đang lấy lại phong độ khi 11 tháng năm 2025 tăng 43,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Tiếp theo là Hàn Quốc với hơn 3,9 triệu lượt (20,6%), Đài Loan - Trung Quốc đạt 1,1 triệu lượt, Mỹ 766 nghìn lượt. Nga ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong khu vực châu Âu với 593 nghìn lượt, tăng 190,9%. Các thị trường châu Âu khác cũng tăng trưởng tích cực, cho thấy hiệu quả của chính sách miễn thị thực.

Trên đà tăng trưởng đó, năm 2026, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa và tổng thu đạt khoảng 1.125 nghìn tỷ đồng.

Để đạt được con số này, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cũng chỉ ra những rào cản mà ngành cần phải vượt qua trong giai đoạn tới. Đó là tình trạng sản phẩm du lịch còn trùng lặp, thiếu tính đặc thù văn hóa sâu sắc; các chương trình liên kết vùng đôi khi còn mang tính hình thức, chưa chuyển hóa thành các tuyến điểm thực sự hấp dẫn; tiến trình chuyển đổi số vẫn còn thiếu sự đồng bộ trên quy mô toàn quốc; các chỉ tiêu về năng suất lao động, tỷ lệ khách quay lại vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Ngoài ra, môi trường du lịch tại một số điểm đến vẫn còn tồn tại những hình ảnh thiếu văn minh, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn từ các cấp quản lý.

Do đó, ông đề nghị các bộ, ngành, địa phương và các chủ thể trong ngành du lịch rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về du lịch theo hướng đồng bộ, minh bạch, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh du lịch; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm và hiệu lực quản lý nhà nước; tiếp tục cơ cấu lại thị trường du lịch theo hướng cân bằng, bền vững; tập trung thu hút phân khúc khách có khả năng chi trả cao, thời gian lưu trú dài; chủ động mở rộng thị trường mới, thị trường tiềm năng.

Bình An