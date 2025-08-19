Đón đầu làn sóng chuyển đổi số ngành ngân hàng, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã thành lập Khối Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo vào đầu năm 2025. Đây là lời khẳng định của VietinBank trong việc khai phá sức mạnh dữ liệu và công nghệ để tăng tốc trên hành trình chuyển đổi số.

Dữ liệu & AI: Chìa khóa kiến tạo tương lai số

Ngành ngân hàng đang bước vào kỷ nguyên mới, nơi dữ liệu và AI đóng vai trò then chốt trong mọi hoạt động. Nếu như trước đây, các quyết định kinh doanh và quản trị chủ yếu dựa trên mô hình truyền thống và phương pháp chuyên gia, thì ngày nay, dữ liệu và công nghệ đã thay đổi cuộc chơi. Việc ứng dụng AI và phân tích dữ liệu giúp ngân hàng thấu hiểu khách hàng, cá nhân hóa trải nghiệm tài chính, tối ưu vận hành và nâng cao hiệu quả quản trị.

Không đứng ngoài làn sóng đó, VietinBank đã chủ động đẩy mạnh đầu tư vào dữ liệu và AI để tạo dựng nền tảng vững chắc cho hành trình chuyển đổi số. Việc thành lập Khối Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo đánh dấu cột mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm khai phá sức mạnh dữ liệu nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh và sáng tạo sản phẩm dịch vụ (SPDV) mới, mang đến những trải nghiệm tài chính hiện đại, liền mạch cho khách hàng. Khối Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo vận hành với ba trụ cột: Quản trị dữ liệu, Phát triển nền tảng dữ liệu và Ứng dụng phân tích dữ liệu & AI. Bên cạnh việc nâng cấp và đảm bảo hạ tầng, chất lượng dữ liệu, Khối đang tập trung triển khai loạt sáng kiến phân tích nâng cao (Advanced Analytics) và AI để ứng dụng sâu vào các hoạt động nghiệp vụ cốt lõi. Các sáng kiến được phát triển nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn của từng đơn vị, từ phân tích, dự báo, thẩm định, tối ưu hóa quy trình và tự động hóa nghiệp vụ. AI được tích hợp vào hoạt động kinh doanh và quản trị nội bộ, không chỉ hỗ trợ ra quyết định nhanh mà còn giúp tăng tốc xử lý dữ liệu, nâng cao độ chính xác và mở ra cách tiếp cận mới trong phục vụ khách hàng cũng như quản lý nguồn lực.

Ứng dụng dữ liệu và AI: Khi công nghệ đồng hành cùng con người

VietinBank đầu tư mạnh mẽ vào ứng dụng công nghệ tiên tiến, bao gồm Machine Learning, dữ liệu lớn (Big Data), AI, hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và giải pháp công nghệ tiếp thị (MarTech) nhằm tối ưu vận hành, cải thiện năng suất lao động, nâng cao trải nghiệm khách hàng và gia tăng hiệu quả kinh doanh. Nhờ sử dụng các thuật toán Machine Learning và phân tích dữ liệu, ngân hàng có thể xác định khách hàng tiềm năng và đề xuất các sản phẩm phù hợp theo nhu cầu của KH, nhận diện những khách hàng giàu có ẩn, mở ra cơ hội tiếp cận và phục vụ nhóm khách hàng mang lại giá trị cao và xây dựng các chiến dịch marketing hiệu quả nhờ hệ thống phân cụm khách hàng. Không chỉ dừng lại ở cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, VietinBank còn ứng dụng Machine Learning trong quản lý rủi ro và bảo mật: từ phát hiện giao dịch gian lận giúp nâng cao an toàn hệ thống đến cảnh báo sớm rủi ro tín dụng cho phép ngân hàng tối ưu hóa hoạt động quản trị rủi ro.

Bên cạnh đó, AI cũng được tích hợp vào công cụ hỗ trợ nội bộ: VietinBank Genie - trợ lý ảo dành cho cán bộ nhân viên (CBNV) và Genie Meeting - công cụ hỗ trợ xuất bản, tóm tắt biên bản họp. Được phát triển dựa trên công nghệ AI tạo sinh (Generative AI) và sử dụng dịch vụ Azure OpenAI, Genie không đơn thuần là một chatbot, mà là một trợ thủ đắc lực hỗ trợ CBNV trong công việc. Nhờ khả năng phân tích và suy luận trên dữ liệu nội bộ, Genie có thể giải đáp nhanh chóng các tình huống nghiệp vụ, trích dẫn chính xác các văn bản, chính sách, giúp CBNV làm việc hiệu quả hơn. VietinBank Genie mỗi ngày giải đáp hàng ngàn câu hỏi và rút ngắn 95% thời gian tra cứu văn bản, giảm 70% thời gian viết biên bản họp. VietinBank đang tiếp tục tối ưu hóa Genie để phục vụ thêm nhiều nghiệp vụ quan trọng như dự báo kinh doanh, hỗ trợ kiểm soát nội bộ và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Nền tảng ngân hàng số VietinBank eFAST trở thành một “Trợ lý số” mang đến những giải pháp tài chính thông minh cho khách hàng doanh nghiệp (KHDN) nhờ ứng dụng Big Data và AI. Hệ thống AI được tích hợp trên VietinBank eFAST có thể dự báo xu hướng tài chính và đưa ra các gợi ý tối ưu hóa dòng tiền cho doanh nghiệp. Không chỉ giúp KHDN ra quyết định nhanh chóng và chính xác, VietinBank eFAST còn nâng cao tính bảo mật nhờ công nghệ Machine Learning, giúp phát hiện các giao dịch bất thường và cảnh báo rủi ro kịp thời.

Xây dựng văn hóa dữ liệu và phát triển con người

Cùng với việc đầu tư vào công nghệ, VietinBank chú trọng phát triển năng lực số và xây dựng văn hóa dữ liệu. Đến nay, VietinBank đã tổ chức 66 lớp đào tạo với hơn 2,6 triệu lượt học trực tuyến về chuyển đổi số. Đặc biệt, 100% lãnh đạo và 99,3% cán bộ nhân viên đã hoàn thành chứng chỉ đào tạo về AI. Bên cạnh đó, VietinBank đã tuyển dụng thêm 50% nhân sự công nghệ tập trung vào các vị trí then chốt, đồng thời thu hút đội ngũ chuyên gia AI, Machine Learning và dữ liệu nhằm đảm bảo nguồn lực triển khai chiến lược dài hạn.

Với tư duy đổi mới, nền tảng dữ liệu vững chắc và sự ưu tiên đẩy mạnh các sáng kiến chuyển đổi số ứng dụng công nghệ tiên tiến, VietinBank từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành ngân hàng số hàng đầu. Trong thời gian tới, VietinBank sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư vào nền tảng dữ liệu và công nghệ, nâng cao năng lực đội ngũ và mở rộng hợp tác với các đối tác hàng đầu, tạo động lực cho sự bứt phá và khẳng định vị thế tiên phong trong ngành ngân hàng.

Thúy Ngà