Ngày 26/2, tại thôn Bó Lù, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên đã khai mạc Lễ hội Lồng tồng Ba Bể.

Nghi thức dâng hương cầu mùa.

Lễ hội Lồng tồng Ba Bể được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 4205/QĐ-BVHTTDL ngày 19/12/2014.

Lễ hội Lồng tồng – lễ hội xuống đồng, mang đậm dấu ấn đời sống nông nghiệp và sinh hoạt cộng đồng, thể hiện bản sắc văn hóa đa dạng, giàu tính nhân văn.

Trong khuôn khổ lễ hội, đại biểu, nhân dân và du khách được tham gia, trải nghiệm nhiều nghi lễ và hoạt động đặc sắc. Nổi bật là Lễ cầu an và nghi thức rước mâm lễ cầu an – những nghi lễ truyền thống tái hiện sinh động đời sống văn hóa của cư dân vùng hồ Ba Bể, thể hiện ước vọng về một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân khang vật thịnh. Lễ rước cỗ, dâng cỗ của các thôn trên địa bàn xã cũng được tổ chức trang trọng, biểu dương tinh thần đoàn kết cộng đồng và khát vọng về một năm mới ấm no, hạnh phúc.

Hàng chục mâm cỗ được chuẩn bị công phu từ sản vật địa phương do các thôn bản trong xã dâng lên, thể hiện lòng thành kính và tinh thần cộng đồng bền chặt.

Nghi thức rước mâm lễ cầu an.

Bên cạnh phần lễ trang nghiêm là phần hội sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú như cắm trại; không gian văn hóa các dân tộc; tái hiện chợ phiên vùng cao; thi khâu còn, chọi bò, thi làm bánh giày, đua thuyền cùng nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn khác.

Cuộc thi khâu còn là hoạt động đặc sắc, thu hút du khách tại Lễ hội Lồng tồng Ba Bể

Trong đó, cuộc thi khâu còn là điểm nhấn đặc sắc, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. Năm nay, cuộc thi có sự tham gia của 19 đội đến từ các thôn, bản thuộc xã Ba Bể. Mỗi đội gồm 3 thành viên, phải hoàn thành ít nhất 10 quả còn trong vòng 60 phút. Những đội làm được nhiều quả còn đẹp, chắc chắn, màu sắc hài hòa và hoàn thành trong thời gian ngắn sẽ giành chiến thắng.

Quả còn được trang trí bằng vải với sắc màu rực rỡ; bên trong nhồi các loại hạt như cát, thóc, vừng, hạt cải, hạt bông… tượng trưng cho ước vọng gieo mầm sinh sôi, mùa màng tươi tốt. Khi được tung lên cao, quả còn như mang theo khát vọng về sự giao hòa của đất trời, về một năm mới an lành, đủ đầy. Những tua rua nhiều màu sắc được khâu tỉ mỉ không chỉ tạo vẻ đẹp sinh động mà còn giúp định hướng đường bay của quả còn. Các sản phẩm hoàn thiện được BTC lựa chọn, chấm giải và trưng bày tại Không gian văn hóa xã Ba Bể.

Các thôn của xã Ba Bể dâng lễ cầu mùa tại lễ hội Lồng tồng.

Các thôn, bản xã Ba Bể dâng lễ cầu mùa với những mâm cỗ truyền thống đặc sắc.