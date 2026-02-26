Theo ghi nhận từ sáng sớm ngày chính hội, khu vực chân núi và trung tâm lễ hội đã đông kín người. Càng về trưa, lượng khách tiếp tục tăng mạnh. Dòng người nối dài từ khu vực ga cáp treo, các bậc đá lên chùa Hoa Yên cho đến tuyến đường dẫn lên đỉnh thiêng.

Lễ hội Yên Tử được tổ chức vào mùng 10 Âm lịch hàng năm.

Ban tổ chức lễ hội cho biết đã bố trí lực lượng điều tiết, đảm bảo an ninh trật tự và hướng dẫn du khách di chuyển an toàn trong điều kiện thời tiết ẩm ướt.

Tại khu vực Chùa Đồng, sương mù bao phủ dày đặc, gió lớn từng cơn thổi mạnh. Tuy nhiên, dòng người vẫn kiên trì xếp hàng chờ dâng hương, chiêm bái.

Nhiều du khách nối đuôi nhau lên chùa Hoa Yên.

Nhiều du khách cho biết, việc lên đỉnh Yên Tử đầu năm là để cầu bình an, sức khỏe và may mắn cho gia đình.

Để chinh phục đỉnh thiêng đầu xuân, du khách có thể lựa chọn đi cáp treo hoặc leo bộ. Hệ thống cáp treo hoạt động liên tục nhằm phục vụ nhu cầu tăng cao, giúp rút ngắn thời gian di chuyển và phù hợp với người cao tuổi, trẻ nhỏ. Trong khi đó, nhiều người trẻ và các Phật tử vẫn chọn leo bộ qua hàng nghìn bậc đá để trải nghiệm hành trình hành hương trọn vẹn, thử thách bản thân và cảm nhận rõ nét không khí linh thiêng của non thiêng Yên Tử.

Nhiều người dân mệt mỏi khi chọn leo bộ lên đỉnh chùa Đồng thay vì đi cáp treo.

Trong dịp này, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục áp dụng chính sách miễn phí 100% vé tham quan danh thắng Yên Tử cho người dân và du khách, thời gian áp dụng đến hết năm 2028. Chính sách này được đánh giá góp phần thu hút đông đảo du khách về với trung tâm Phật giáo Trúc Lâm, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

Khu vực chùa Hoa Yên đông nghịt khách tới chiêm bái và vãn cảnh.

Trước thời khắc khai hội, dịp Tết Bính Ngọ năm nay, Yên Tử đã đón hơn 171.000 lượt khách trong 8 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước, góp phần đưa Quảng Ninh vượt mốc 1 triệu lượt khách đầu năm. Đây là mùa xuân đầu tiên kể từ khi Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức được UNESCO công nhận.

Mọi người tới chùa Hoa Yên đều cầu mong may mắn, bình an cho bản thân và gia đình.

Người dân tập trung đọc kinh đại phúc đức tại khu vực Tháp Tổ.

Do thời tiết mưa phùn ẩm ướt kèm sương mù nên rất đông du khách mặc áo mưa để leo lên đỉnh thiêng.